Грицюк о драках: «Один раз заступился за партнера, но это не моя история. Специально искать такие моменты не буду»
Форвард «Нью-Джерси» Арсений Грицюк поделился мнением о драках в НХЛ.
– Кстати, как относитесь к тому, что российские вратари начали драться? Например, Игорь Шестеркин.
– Это зрелищно, конечно. Я сам один раз пытался подраться – заступился за партнера. Но в целом это не моя история. Если ситуация требует – да, но специально искать такие моменты не буду.
– Самая грубая ошибка в этом сезоне?
– Был момент в игре с «Флоридой». Самое начало матча, моя первая смена. Я неправильно прочитал эпизод: подумал, что нахожусь на позиции нападающего, а по факту оказался на месте защитника, не видел, что наш защитник подключился.
В итоге нападающий соперника мне прыгает за спину и нам «два в один» всовывают. Сразу понял, что ошибся. Подъехал к тренерам, сказал: «Sorry, my bad» («Извините, моя ошибка» – Спортс’‘). Они ответили: «Окей, но будь внимательнее – так нельзя», – сказал Грицюк.
