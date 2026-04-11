  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  Плющев о слухах про Аймурзина в «Филадельфии»: «Североамериканцы редко ошибаются – просвечивают игрока до седьмого колена родственников. Он в состоянии адаптироваться в НХЛ»
5

Плющев о слухах про Аймурзина в «Филадельфии»: «Североамериканцы редко ошибаются – просвечивают игрока до седьмого колена родственников. Он в состоянии адаптироваться в НХЛ»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал слухи о предстоящем переходе Данила Аймурзина из «Северстали» в «Филадельфию».

23-летний нападающий набрал 46 (15+31) очков в 69 матчах текущего сезона FONBET КХЛ с учетом плей-офф. Он не был выбран на драфте НХЛ и является свободным агентом в НХЛ.

«В НХЛ есть институт скаутов, которые внимательно следят. По крайней мере, гораздо внимательнее, чем скауты на российском рынке. Они просвечивают игрока вплоть до седьмого колена родственников.

Раз «Филадельфия» сделала предложение, значит, считает, что Аймурзин может занять место в составе. Он в состоянии адаптироваться в НХЛ, возраст позволяет.

Североамериканцы редко ошибаются в своих действиях, потому что ведут серьезную аналитическую работу», – сказал Плющев.

Когда Овечкин завершит карьеру?4694 голоса
Сейчас, уже пораАлександр Овечкин
В 2027-м, после сезона в «Вашингтоне»Вашингтон
В 2027-м, после сезона в «Динамо»Динамо Москва
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Советский спорт»
logoСоветский спорт
logoКХЛ
logoНХЛ
logoФиладельфия
logoВладимир Плющев
возможные переходы
logoДанил Аймурзин
logoСеверсталь
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Биоматериалы собирают до седьмого колена?
Часто ошибаются их скауты.
Флюгер Плющев, а когда Аймурзин "завязнет" в Филе , и многие станут говорить, что этот клуб в силу ряда причин не для него, то тогда что? Обратно скажет, что все-таки ошиблись с выбором и рановато ему в НХЛ? )) И всегда Плющев так играет, типа на волне.) Лишь бы светануться.
Да, да... Правильнее будет редко не ошибаются
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Аймурзин подпишет контракт новичка с «Филадельфией». Форвард «Северстали» набрал 46 очков в 69 матчах сезона КХЛ (Metaratings)
11 апреля, 09:01
Агентство Winners о слухах про переход Заврагина в «Филадельфию»: «Егор остается в расположении СКА, вопрос о переезде не обсуждался»
10 апреля, 18:59
Вратарь СКА Заврагин подпишет контракт новичка с «Филадельфией» (Артур Хайруллин)
10 апреля, 08:16
Рекомендуем
Главные новости
Фишер уволен с поста тренера сборной Швейцарии. Тренер работал на ОИ-2022 с поддельным сертификатом о вакцинации от коронавируса
34 минуты назад
НХЛ. «Тампа» играет с «Рейнджерс», «Баффало» – с «Далласом», «Оттава» принимает «Торонто», «Вегас» встретится с «Сиэтлом»
вчера, 23:03Live
Квартальнов о 0-4 от «Ак Барса»: «Мы не нашли ключи. Был шанс в Минске зацепиться, там все было на тоненького. Мы чуть не перестроились, хотели атакой, а она у нас не пошла»
вчера, 21:47
Разин о 2-м голе «Торпедо»: «В мое время ветераны мне бы мешок на голову надели и отхреначили. И в жесткой форме объясняешь, и в мягкой показываешь. Но эта безнаказанность людей не обжигает»
вчера, 21:20
Гатиятулин о драках в игре с «Динамо» Минск: «Если бы матч сложился более размеренно, это было бы не в плюс для нас. Лучше, что сразу заискрило и такое начало привело нас в боевую готовность»
вчера, 21:09
Исаков об овертайме с «Металлургом»: «Все понимали, что один момент может решить исход сезона. Парни молодцы, справились»
вчера, 20:57
Коромыслов подписал контракт новичка с «Сент-Луисом» на 2 года
вчера, 20:47
Разин о методах мотивации игроков: «Лопатой по хребту. Если мы совершаем такие ошибки с «Торпедо», как мы собираемся играть с «Ак Барсом»?»
вчера, 20:34
Квартальнов о том, хочет ли продолжить работу в «Динамо» Минск: «Я пока не готов говорить, что будет дальше»
вчера, 20:21
Галимов о 4-0 с «Динамо» Минск: «У нас команда с яйцами, мы подготовились лучше. Главный тренер соперника все сказал про них»
вчера, 20:10
Ко всем новостям
Последние новости
Гатиятулин о Яшкине и Денисенко: «Мы предложили им новые роли, и ребята их приняли. Это говорит, что они настоящие профессионалы и ради команды готовы переступить собственное «я»
вчера, 21:58
Пинчук о 2:3 от «Ак Барса»: «Вышли биться, потому что терять уже было нечего. Старались показать, что мы не бесхарактерные. Думаю, у нас получилось»
вчера, 21:34
Билялетдинов о 3-0 в серии «Ак Барса» с «Динамо»: «Минчане попали в серьезную ловушку, выбраться отсюда сложно»
вчера, 17:56
Крикунов о «Динамо»: «Худший сезон, это антирезультат. Они думали, что в чемпионате выигрывали, и в плей-офф мастер-класс дадут. Но там совсем другие игры»
вчера, 16:59
Быков об Овечкине в НХЛ: «Будет здорово, если он побьет рекорд Гретцки. Можно подписать своеобразный контракт до определенного момента, чтобы он добился цели»
вчера, 16:35
Владимир Крикунов: «У «Торпедо» с «Металлургом» большая разница в классе и уровне. Может, ребята прыгнут выше головы и выиграют один матч, но больше – вряд ли»
вчера, 15:55
Третьяк об Овечкине в НХЛ: «Ему надо побить рекорд – это достижение мирового значения. Надеюсь, он будет играть в следующем сезоне»
вчера, 15:14
«Вашингтон» отправил Мирошниченко и Илью Протаса в АХЛ. «Херши» борется за место в плей-офф
вчера, 14:25
Сушинский о лимите в КХЛ: «В НХЛ его вообще нет. Боимся, что наши хоккеисты не будут играть, но все решает живая конкуренция»
вчера, 13:43
Макар сыграл впервые после травмы – 0+3 с «Калгари». Защитник «Колорадо» пропустил 7 матчей
вчера, 12:37
Рекомендуем