Плющев о слухах про Аймурзина в «Филадельфии»: «Североамериканцы редко ошибаются – просвечивают игрока до седьмого колена родственников. Он в состоянии адаптироваться в НХЛ»

Плющев о слухах про Аймурзина в «Филадельфии»: североамериканцы редко ошибаются.

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал слухи о предстоящем переходе Данила Аймурзина из «Северстали » в «Филадельфию».

23-летний нападающий набрал 46 (15+31) очков в 69 матчах текущего сезона FONBET КХЛ с учетом плей-офф. Он не был выбран на драфте НХЛ и является свободным агентом в НХЛ.

«В НХЛ есть институт скаутов, которые внимательно следят. По крайней мере, гораздо внимательнее, чем скауты на российском рынке. Они просвечивают игрока вплоть до седьмого колена родственников.

Раз «Филадельфия » сделала предложение, значит, считает, что Аймурзин может занять место в составе. Он в состоянии адаптироваться в НХЛ, возраст позволяет.

Североамериканцы редко ошибаются в своих действиях, потому что ведут серьезную аналитическую работу», – сказал Плющев.