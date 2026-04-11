Плющев о слухах про Аймурзина в «Филадельфии»: «Североамериканцы редко ошибаются – просвечивают игрока до седьмого колена родственников. Он в состоянии адаптироваться в НХЛ»
Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал слухи о предстоящем переходе Данила Аймурзина из «Северстали» в «Филадельфию».
23-летний нападающий набрал 46 (15+31) очков в 69 матчах текущего сезона FONBET КХЛ с учетом плей-офф. Он не был выбран на драфте НХЛ и является свободным агентом в НХЛ.
«В НХЛ есть институт скаутов, которые внимательно следят. По крайней мере, гораздо внимательнее, чем скауты на российском рынке. Они просвечивают игрока вплоть до седьмого колена родственников.
Раз «Филадельфия» сделала предложение, значит, считает, что Аймурзин может занять место в составе. Он в состоянии адаптироваться в НХЛ, возраст позволяет.
Североамериканцы редко ошибаются в своих действиях, потому что ведут серьезную аналитическую работу», – сказал Плющев.