Стяг Величкина подняли под своды арены «Металлурга». Функционер 26 лет занимал руководящие посты в клубе

Стяг Геннадия Величкина был поднят под своды «Арены-Металлург» в Магнитогорске.

Торжественная церемония прошла перед началом матча второго раунда Кубка Гагарина с «Торпедо». 69-летнего функционера также ввели в Зал славы клуба, открыв именную звезду возле стадиона.

Величкин занимал руководящие должности в «Металлурге » с 1991 по 2010 год, а также с 2012-го по 2019-й.

«Два Кубка Гагарина, пять чемпионств страны, Кубок России, две Евролиги, Суперкубок Европы, Кубок Шпенглера и Кубок Европейских чемпионов.

Геннадий Иванович Величкин оставил свой след в истории «Металлурга». Теперь его именной стяг – под сводами нашей Арены», – сказано в сообщении клуба.

