Стяг Величкина подняли под своды арены «Металлурга». Функционер 26 лет занимал руководящие посты в клубе

Стяг Геннадия Величкина был поднят под своды «Арены-Металлург» в Магнитогорске.

Торжественная церемония прошла перед началом матча второго раунда Кубка Гагарина с «Торпедо». 69-летнего функционера также ввели в Зал славы клуба, открыв именную звезду возле стадиона.

Величкин занимал руководящие должности в «Металлурге» с 1991 по 2010 год, а также с 2012-го по 2019-й.

«Два Кубка Гагарина, пять чемпионств страны, Кубок России, две Евролиги, Суперкубок Европы, Кубок Шпенглера и Кубок Европейских чемпионов.

Геннадий Иванович Величкин оставил свой след в истории «Металлурга». Теперь его именной стяг – под сводами нашей Арены», – сказано в сообщении клуба.

Величкин об отъезде Малкина в НХЛ: «Мы судились с «Питтсбургом», просили заплатить 1 млн долларов. Судья сослалась на слова Третьяка, что возможности защищать уезжающих ребят у нас нет»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Металлурга»
Хороший мужик, много сделал для магнитогорского хоккея 👍
Единственный генменеджер, которого знала в лицо вся страна! Человек, преданный хоккею, до фанатизма любящий свою команду!
Ну так то заслужил!
ГенИваныч заслужил
ГИВ легенда!
Геннадий Иванович, от всей души!!!!!
Материалы по теме
Величкин о Разине: «Он довольно уникальный человек. У него очень сильный характер, если ставил цель – добивался ее. Когда был игроком, после тренировок расставлял фишки и часами работал»
11 апреля, 06:55
Величкин об отъезде Малкина в НХЛ: «Мы судились с «Питтсбургом», просили заплатить 1 млн долларов. Судья сослалась на слова Третьяка, что возможности защищать уезжающих ребят у нас нет»
10 апреля, 17:59
Величкин о поддержке «Металлурга» от Малкина: «С Женей неразрывная связь – вели его с нуля, вместе с семьей. Благодаря таланту и характеру он вырос в классного мастера»
19 марта, 09:15
Рекомендуем
Главные новости
«Питтсбург» вновь проиграл дома «Филадельфии» и уступает 0-2 в серии
16 минут назад
Кубок Стэнли. «Питтсбург» проиграл «Филадельфии», «Каролина» принимает «Оттаву», «Миннесота» в гостях у «Далласа», «Эдмонтон» против «Анахайма»
29 минут назадLive
Генменеджер «Вашингтона» о межсезонье: «Если Овечкин решит остаться, пойдем одним путем, если завершит карьеру – другим. Мы сможем разработать план и с ним, и без него»
вчера, 21:58
Вячеслав Быков: «Такие люди, как Малкин, это и есть хоккей. Женя – профессионал, он будет радовать нас еще не один сезон»
вчера, 21:41
Генменеджер «Вашингтона» о будущем Овечкина: «Мы даем ему время, чтобы он немного отдохнул от сезона, все обдумал и поговорил с семьей»
вчера, 21:14
Кожевников об Овечкине: «Гордость России. Он патриот своей страны, на льду прославляет не только себя, но и весь наш хоккей. Не устаю им восхищаться»
вчера, 20:58
Ротенберг поздравил Мальцева с 77-летием: «Легенда, чье имя навсегда вписано в историю «Динамо». Его неслучайно называли Есениным русского хоккея, Пеле на льду, Моцартом с клюшкой»
вчера, 20:18
Дементьев об Овечкине: «Если бы я был его агентом, подписал бы контракт на 1-2 млн в год. Оставшуюся сумму предложил бы получить через время, чтобы заплатить налоги по ставке России»
вчера, 19:57
Рябыкин о Ротенберге: «В КХЛ стало скучно без пресс-конференций с его участием. Если он возглавит «Динамо», на «ВТБ-Арене» будут постоянные аншлаги»
вчера, 19:45
Воробьев об Овечкине: «Спортивный эгоист в хорошем смысле слова, без этого качества он не смог бы побить рекорд Гретцки. Родители его правильно воспитали – целеустремленным»
вчера, 19:34
Последние новости
Малкин без очков в 2-м матче плей-офф с «Флайерс»: 2 броска, 2 минуты штрафа, «минус 2» за 17:20
1 минуту назад
Валерий Каменский: «Овечкину 40 лет, но он в замечательной форме, мало кто в этом возрасте играет так же эффективно. Если он останется в НХЛ, побьет еще несколько рекордов, силы на это у него точно есть»
вчера, 21:27
Ребров о тренировке с ХК «Спартак»: «Амуниция весит около 20-25 кг. Шайбу отлично видно, поймать слабый бросок довольно легко. При этом страшно, когда она летит в район лица и плеча»
вчера, 20:45
Сергей Брылин: «Хартли и Буше уверенно и успешно работают в КХЛ. Наставники, которые работали в НХЛ, отличаются профессионализмом в построении команды»
вчера, 20:31
Защитник «Юты» Дурзи оштрафован на 5 тысяч долларов за удар Андерссона головой
вчера, 19:07
Брылин о Цыплакове в «Нью-Джерси»: «Ему трудно было найти свою игру. Он пытался создавать моменты, забивать, но это сложно сделать с ограниченным временем в 4-м звене»
вчера, 18:59
Галуцен о травме Хинтца: «Его участие в 3-м матче с «Миннесотой» маловероятно. Он не будет доступен»
вчера, 18:38
Савельев о результате ЦСКА: «Это сезон становления. У них появилась понятная системы игры. Хоккеисты впитали и приняли основные принципы игры Никитина»
вчера, 17:57
Брылин о желании поработать в сборной России: «Мечта любого тренера – работать в национальной команде страны, представлять ее на международных соревнованиях на самом высоком уровне»
вчера, 17:39
Савельев о полуфиналах Кубка Гагарина: «Главное, чтобы мы не увидели унылый хоккей. Пусть победит сильнейший. Надеюсь, серии подарят нам много эмоций»
вчера, 16:53
