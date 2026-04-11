«Сибирь» продлила контракт с Люзенковым на 3 года. Тренер вывел клуб в плей-офф с последнего места Востока в этом сезоне

«Сибирь » объявила о продлении контракта с главным тренером Ярославом Люзенковым на 3 года.

«Ярослав Игоревич возглавил команду 15 ноября 2025 года, под его руководством «Сибирь» исправила турнирное положение и вышла в плей-офф-2026.

Желаем Ярославу Игоревичу успешного продолжения работы в нашем клубе!» – сказано в сообщении «Сибири».

Новосибирский клуб по ходу сезона поднялся с последнего места Востока на восьмое и вышел в плей-офф, где уступил «Металлургу» в первом раунде (1-4).

