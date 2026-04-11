«Сибирь» продлила контракт с Люзенковым на 3 года. Тренер вывел клуб в плей-офф с последнего места Востока в этом сезоне
«Сибирь» продлила контракт с главным тренером на 3 года.
«Сибирь» объявила о продлении контракта с главным тренером Ярославом Люзенковым на 3 года.
«Ярослав Игоревич возглавил команду 15 ноября 2025 года, под его руководством «Сибирь» исправила турнирное положение и вышла в плей-офф-2026.
Желаем Ярославу Игоревичу успешного продолжения работы в нашем клубе!» – сказано в сообщении «Сибири».
Новосибирский клуб по ходу сезона поднялся с последнего места Востока на восьмое и вышел в плей-офф, где уступил «Металлургу» в первом раунде (1-4).
Агент Косолапова о переговорах с «Сибирью»: «Посмотрим, кого назначат тренером. Если Люзенкова, то будем рекомендовать игроку остаться»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Сибири»
Заслуженно. Начало работы получилось многообещающим, надеюсь, что и дальше команда при нём будет прогрессировать.
Заслужил, по праву! Спокойный и рассудительный тренер, такой и должен быть тренер
Когда-то Сибирь возлагала большие надежды на Заварухина и Мартемьянова, что они смогут построить построить команду, но после первой неудачи их выгнали (на мой взгляд, зря), после чего началась чехарда с тренерами. Но появился Люзенков, который вот так сходу смог показать неплохие результаты, поднял команду. И его основательно продлили аж на 3 года. Очень хочется, чтобы он их отработал целиком, мог спокойно и методично строить команду, прогрессировать, может из этого выйдет что-то дельное.
Ну и правильно. Может у него все получится. Пример Исакова в НН. Время покажет, а круговорот одних и тех же фамилий уже надоел.
Ничего неожиданного, все заслуженно. Вытащил команду в плей-офф из безнадежного болота и 5 матчей с ММГ были непростыми, так что тут надо было просто ничего не трогать. 3 сезона вполне адекватный срок. Главное помогать тренеру, не мешать
Логично. человек проделал титаническую работу по превращению из грязи в князи)
Дайте мужику поработать с командой.
молодец Люзя! так держать!
заслуженно, главное чтобы что бы менеджеры не тупо покупали игроков,а советовались с тренером.
