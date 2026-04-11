Дацюк о тренерстве: «Очень тяжелый и неблагодарный труд. Я не боюсь, но понимаю, что это не мое»
Бывший форвард «Детройта» и сборной России Павел Дацюк заявил, что не хотел бы работать тренером в FONBET чемпионате КХЛ.
– Игорь Ларионов неожиданно стал тренером, то же произошло с Сергеем Федоровым…
– Нет.
– А не хотел ли Павел Дацюк…
– Нет.
– …однажды стать тренером в КХЛ?
– Нет в третий раз. Это очень тяжелый и неблагодарный труд. Я этого не боюсь. Но понимаю, что это не мое.
– Почему?
– Рыбалка пострадает, – сказал Дацюк.
Дацюк больше не работает с молодежью «Автомобилиста»: «Меня чуть‑чуть отодвинули, я в свободном плавании. Думаю проводить обучающие занятия»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
Взял бы большое вью у Дацюка, всегда интересно читать чем сейчас занимаются легенды нашего хоккея, может и пару историй из прошлого рассказали бы.
