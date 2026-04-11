Дацюк о тренерстве: «Очень тяжелый и неблагодарный труд. Я не боюсь, но понимаю, что это не мое»

Бывший форвард «Детройта» и сборной России Павел Дацюк заявил, что не хотел бы работать тренером в FONBET чемпионате КХЛ.

– Игорь Ларионов неожиданно стал тренером, то же произошло с Сергеем Федоровым…

– Нет.

– А не хотел ли Павел Дацюк…

– Нет.

– …однажды стать тренером в КХЛ?

– Нет в третий раз. Это очень тяжелый и неблагодарный труд. Я этого не боюсь. Но понимаю, что это не мое.

– Почему?

– Рыбалка пострадает, – сказал Дацюк.

Дацюк больше не работает с молодежью «Автомобилиста»: «Меня чуть‑чуть отодвинули, я в свободном плавании. Думаю проводить обучающие занятия»

Когда Овечкин завершит карьеру?4693 голоса
Сейчас, уже пораАлександр Овечкин
В 2027-м, после сезона в «Вашингтоне»Вашингтон
В 2027-м, после сезона в «Динамо»Динамо Москва
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
Взял бы большое вью у Дацюка, всегда интересно читать чем сейчас занимаются легенды нашего хоккея, может и пару историй из прошлого рассказали бы.
