Дацюк о тренерстве: «Очень тяжелый и неблагодарный труд. Я не боюсь, но понимаю, что это не мое»

Дацюк о тренерстве: это не мое, очень тяжелый и неблагодарный труд.

Бывший форвард «Детройта» и сборной России Павел Дацюк заявил, что не хотел бы работать тренером в FONBET чемпионате КХЛ.

– Игорь Ларионов неожиданно стал тренером, то же произошло с Сергеем Федоровым…

– Нет.

– А не хотел ли Павел Дацюк…

– Нет.

– …однажды стать тренером в КХЛ?

– Нет в третий раз. Это очень тяжелый и неблагодарный труд. Я этого не боюсь. Но понимаю, что это не мое.

– Почему?

– Рыбалка пострадает, – сказал Дацюк.

Дацюк больше не работает с молодежью «Автомобилиста»: «Меня чуть‑чуть отодвинули, я в свободном плавании. Думаю проводить обучающие занятия»