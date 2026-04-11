Ротенберг не хотел бы возглавлять ИИХФ: «Я занят академией и тренерской работой в сборной. Это меня полностью устраивает»

Ротенберг не хотел бы возглавить ИИХФ: я занят академией и работой в сборной.

Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), член совета директоров «Динамо» Роман Ротенберг заявил, что не хотел бы становиться президентом ИИХФ.

«На данный момент я занят академией развития детей, тренерской работой в сборной России. Это меня полностью устраивает», – ответил Ротенберг.

Ранее стало известно, что действующий президент организации Люк Тардиф принял решение не переизбираться на пост и сложить полномочия в октябре 2026 года.

