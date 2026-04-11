Потуральски о новом контракте с «Авангардом»: «Теперь мой фокус полностью на плей‑офф. Здорово, что я останусь еще на сезон»

Потуральски о новом контракте с «Авангардом»: теперь мой фокус на плей‑офф.

Нападающий «Авангарда » Эндрю Потуральски прокомментировал новый контракт с омским клубом. 32-летний американец ранее продлил соглашение на год.

«Теперь, когда удалось продлить контракт, мой фокус полностью на матчах плей‑офф. Здорово, что мы поставили точку в этом вопросе, и я останусь в Омске еще на один сезон», – сказал Потуральски.

Текущий сезон стал первым для форварда в FONBET КХЛ. В регулярном чемпионате он набрал 66 (27+39) очков за 67 игр при полезности «плюс 29», в плей-офф – 2+4 в 7 матчах.

Генменеджер «Авангарда» о новом контракте Потуральски: «Очень рады. Он приносит команде невероятную пользу – помимо набора очков хорош на любом участке площадки»