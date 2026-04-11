  • «Вашингтон» раздаст фанатам полотенца с Овечкиным на последней домашней игре регулярки с «Питтсбургом»: «Будьте там. Будьте громкими»
«Вашингтон» раздаст болельщикам памятные полотенца с изображением Александра Овечкина на последнем домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ. «Кэпиталс» встретятся с «Питтсбургом» в ночь с 12 на 13 апреля.

Российский форвард изображен на разных этапах карьеры (драфт, Кубок Стэнли-2018, 895-я шайба в регулярках НХЛ и т. д.), сверху нанесена надпись Gr8ness – «Величие».

«Будьте там. Будьте громкими», – сказано в сообщении «Вашингтона».

Срок действующего контракта Овечкина рассчитан до 30 июня 2026 года. 40-летний нападающий ранее сообщил, что летом примет решение о продолжении или завершении карьеры.

Фото: x.com/Capitals/

Когда Овечкин завершит карьеру?4693 голоса
Сейчас, уже пораАлександр Овечкин
В 2027-м, после сезона в «Вашингтоне»Вашингтон
В 2027-м, после сезона в «Динамо»Динамо Москва
Опубликовал: Максим Федер
Источник: RMNB
64 комментария
Состригут денег как за последний матч в карьере
А потом Ови переподпишется)))
Ну звёзды эстады могут же делать по 3-4 прощальных тура и грести кучу денег на этом, так почему же Вашингтону не заработать)
Комментарий скрыт
Кажется, один сезон еще отыграет. В НХЛ каждый шаг с Овечкиным широко освящается. После сезона Александр подпишет контракт на 1 сезон. Сразу объявит, что он будет последним. И Вашингтон и лига с этого сезона выжмут по полной. Деньги там любят и умеют делать. Каждый матч будет посвящен уходящему рекордсмену. Легенде. Церемонии перед матчами, особенно выездными, где Саша будет в последний раз играть. Вижу так
Очень на это надеюсь - вечный рекорд по голам нужно побить и по домам)
Комментарий скрыт
Видимо заканчивает
Тоже сразу так подумал.
ну в НХЛ в любом случае планировал заканчивать, ещё давно говорил. вопрос только в том, будет сезон за Динамо или нет, вроде про один матч какие-то слухи ходили
Странные комментарии. Овечкин переподпишется на 1 год с гарантией 99.9%. Такие легенды без прощания с каждой командой и стадионом не уходят, если нет серьёзных травм и противопоказаний. Да, возможно, в форме, но как вратари просидит в запасе (во что не верю), но сезон в Вашингтоне точно отыграет. Возможно даже за чисто символические деньги, что бы кого-то могли подписать и не сильно зарплатную планку задирать. Ну а через год порешают с Украиной вопросы и вот тебе готовый матч прощальный либо за Россию против сборной Северной Америки, либо за Динамо против того же Вашингтона. В сезон в Динамо я не верю.
Вы так легко и наивно пишите порешают. Нету никаких предпосылок для этого.
Почему? Как раз-таки предпосылок очень много. Как там Наполеон говорил, для войны нужны 3 вещи: деньги, деньги и ещё раз деньги. У Украины их уже года 4 как нет, живут на кредиты, подарки и транши. Теперь и с ними перебои. А тут ещё Иран выскочил. А бюджета Украины не хватит даже до лета. И 90 ярдов как-то подзависли. И я с вами согласен что это ни разу не гарантия, но предпосылок выше крыши, что за год максимум всё закончится. Конкретно я, на фоне описанного выше, не вижу больше ни одной причины продолжать дальше войну через полгода-год. Ну кроме идейных и заряженных. Но они что-то все в телек на марафон ушли и по подкастам в чистеньком бегают, а не в окопах. Видимо тоже что-то понимают.
Ну вот и всё. Конец эпохи, Акела будет петь свою последнюю песню.
типа это всё прощанье, полотенца раздадут?) местные глоры тут пишут, что прощальный сезон овечкина будет невероятным гала концертом из 82 игр с выступлениями тейлор свифт и леди гаги перед каждой игрой и исполнением ими российского гимна)
надеюсь просто маркетинг и Ови ещё год покатается
Гретцки об окончании спортивной карьеры объявил за 2 дня до своего последнего матча...
Последняя игра в НХЛ и против Кросби! Только в Америке!
Последняя домашняя.
Там потом ещё выезд будет.
Это конец .
Thank you, Alex.
