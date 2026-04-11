«Вашингтон» раздаст фанатам полотенца с Овечкиным на последней домашней игре регулярки с «Питтсбургом»: «Будьте там. Будьте громкими»
«Вашингтон» раздаст болельщикам памятные полотенца с изображением Александра Овечкина на последнем домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ. «Кэпиталс» встретятся с «Питтсбургом» в ночь с 12 на 13 апреля.
Российский форвард изображен на разных этапах карьеры (драфт, Кубок Стэнли-2018, 895-я шайба в регулярках НХЛ и т. д.), сверху нанесена надпись Gr8ness – «Величие».
«Будьте там. Будьте громкими», – сказано в сообщении «Вашингтона».
Срок действующего контракта Овечкина рассчитан до 30 июня 2026 года. 40-летний нападающий ранее сообщил, что летом примет решение о продолжении или завершении карьеры.
Фото: x.com/Capitals/
Когда Овечкин завершит карьеру?
Сейчас, уже пора
В 2027-м, после сезона в «Вашингтоне»
В 2027-м, после сезона в «Динамо»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: RMNB
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
А потом Ови переподпишется)))
Там потом ещё выезд будет.
Thank you, Alex.