«Вашингтон» раздаст фанатам полотенца с Овечкиным на последней домашней игре регулярки с «Питтсбургом»: «Будьте там. Будьте громкими»

«Вашингтон» раздаст фанатам полотенца с Овечкиным на игре с «Питтсбургом».

«Вашингтон » раздаст болельщикам памятные полотенца с изображением Александра Овечкина на последнем домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ. «Кэпиталс» встретятся с «Питтсбургом » в ночь с 12 на 13 апреля.

Российский форвард изображен на разных этапах карьеры (драфт, Кубок Стэнли-2018, 895-я шайба в регулярках НХЛ и т. д.), сверху нанесена надпись Gr8ness – «Величие».

«Будьте там. Будьте громкими», – сказано в сообщении «Вашингтона».

Срок действующего контракта Овечкина рассчитан до 30 июня 2026 года. 40-летний нападающий ранее сообщил , что летом примет решение о продолжении или завершении карьеры.

