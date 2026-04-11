Хейсканен пропустит остаток регулярки НХЛ из-за травмы нижней части тела. Защитник «Далласа» может не восстановиться к старту плей-офф

Защитник «Далласа» Хейсканен пропустит остаток регулярки НХЛ из-за травмы.

Главный тренер «Далласа » Глен Галуцен заявил, что Миро Хейсканен пройдет дополнительное обследование из-за травмы нижней части тела и не сыграет в оставшихся матчах регулярки НХЛ.

26-летний финн получил повреждение в игре с «Миннесотой» (5:4). Отмечается, что защитник может не успеть восстановиться к старту плей-офф.

В этом сезоне на счету Хейсканена 63 (9+54) очка в 77 матчах при полезности «плюс 10».

Также из-за травм не играют Роопе Хинтц (возвращение ожидается перед началом или по ходу плей-офф), Радек Факса , Майкл Бантинг (оба должны выйти на оставшиеся матчи регулярки) и Сэм Стил (вернется к старту Кубка Стэнли).