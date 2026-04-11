Хейсканен пропустит остаток регулярки НХЛ из-за травмы нижней части тела. Защитник «Далласа» может не восстановиться к старту плей-офф
Главный тренер «Далласа» Глен Галуцен заявил, что Миро Хейсканен пройдет дополнительное обследование из-за травмы нижней части тела и не сыграет в оставшихся матчах регулярки НХЛ.
26-летний финн получил повреждение в игре с «Миннесотой» (5:4). Отмечается, что защитник может не успеть восстановиться к старту плей-офф.
В этом сезоне на счету Хейсканена 63 (9+54) очка в 77 матчах при полезности «плюс 10».
Также из-за травм не играют Роопе Хинтц (возвращение ожидается перед началом или по ходу плей-офф), Радек Факса, Майкл Бантинг (оба должны выйти на оставшиеся матчи регулярки) и Сэм Стил (вернется к старту Кубка Стэнли).
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Pro Hockey Rumors
Серьёзная потеря
Большая потеря для далласа
Толи ещё будет. В первом раунде будет жесткая заруба между Далласом и Миннисотой.
