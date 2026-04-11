  • Сергеев может перейти из «Динамо» в СКА. Защитник играл за армейцев в сезоне-2023/24 («СЭ»)
По информации «Спорт-Экспресса», защитник «Динамо» Артем Сергеев может перейти в СКА.

32-летний хоккеист провел 65 матчей в минувшем FONBET чемпионате КХЛ, набрав 17 (3+14) очков при полезности «плюс 4». В плей-офф у него 1 гол за 4 игры при 24:56 в среднем на льду.

Отметим, что Сергеев выступал за клуб из Санкт-Петербурга в сезоне-2023/24.

Ларионов заявил, что продолжит работу в СКА: «Остаюсь на следующий сезон»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
Защитников из молодёжки надо, пусть косячат набираются опыта, сколько можно смотреть постоянные привозы так называемых опытных игроков
Вот она работа распиаренного Сопина, набравшего вместо Динамовских воспитанников ( Миронов, Ефремов, Игумнов и т.д.), готовых все карьеру провести в родной команде, на рвачей приходящих на один-два сезона.
А Сергеев к слову, тоже динамовский воспитанник.
Правильно подметил 👍
В СКА есть защ Выдренков, Ларионов его когда привлекал к играм, парень не ошибался не привозил, но профессору нравятся такие как Педан, в каждом матче обрезы и привозы.
Сергеев много ошибается допускает, но позитивный человек для раздевалки.
Контракт завышен минимум в 1,5 раза.
Ну что сказать в Динамо Москва ничем особым себя не проявил добро пожаловать в СКА...
Скатертью дорога. Играл средне.
Сергеев об 1:3 с Минском: «Игру «Динамо» поломали удаления. Надеюсь, до всех понятливых все дошло и в следующем матче такого не будет»
25 марта, 01:17
Плющев о дисквалификации Сергеева на 3 игры за подножку арбитру: «Почему судья остался на месте, вбросив шайбу? Специалисты должны разобраться»
6 марта, 13:15
Защитник «Динамо» Сергеев дисквалифицирован на 3 матча. Он сбил арбитра с ног в борьбе за шайбу после вбрасывания
5 марта, 15:16Видео
