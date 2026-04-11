Сергеев может перейти из «Динамо» в СКА. Защитник играл за армейцев в сезоне-2023/24 («СЭ»)
По информации «Спорт-Экспресса», защитник «Динамо» Артем Сергеев может перейти в СКА.
32-летний хоккеист провел 65 матчей в минувшем FONBET чемпионате КХЛ, набрав 17 (3+14) очков при полезности «плюс 4». В плей-офф у него 1 гол за 4 игры при 24:56 в среднем на льду.
Отметим, что Сергеев выступал за клуб из Санкт-Петербурга в сезоне-2023/24.
Ларионов заявил, что продолжит работу в СКА: «Остаюсь на следующий сезон»
Когда Овечкин завершит карьеру?4658 голосов
Сейчас, уже пора
В 2027-м, после сезона в «Вашингтоне»
В 2027-м, после сезона в «Динамо»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
14 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Контракт завышен минимум в 1,5 раза.