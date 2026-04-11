Сергеев может перейти из «Динамо» в СКА. Защитник играл за армейцев в сезоне-2023/24 («СЭ»)

Артем Сергеев может перейти из «Динамо» в СКА.

По информации «Спорт-Экспресса», защитник «Динамо » Артем Сергеев может перейти в СКА .

32-летний хоккеист провел 65 матчей в минувшем FONBET чемпионате КХЛ, набрав 17 (3+14) очков при полезности «плюс 4». В плей-офф у него 1 гол за 4 игры при 24:56 в среднем на льду.

Отметим, что Сергеев выступал за клуб из Санкт-Петербурга в сезоне-2023/24.

