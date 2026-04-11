  Аймурзин подпишет контракт новичка с «Филадельфией». Форвард «Северстали» набрал 46 очков в 69 матчах сезона КХЛ (Metaratings)
Аймурзин подпишет контракт новичка с «Филадельфией». Форвард «Северстали» набрал 46 очков в 69 матчах сезона КХЛ (Metaratings)

Форвард «Северстали» Аймурзин подпишет контракт новичка с «Филадельфией».

По информации Metaratings, нападающий «Северстали» Данил Аймурзин продолжит карьеру в «Филадельфии».

Отмечается, что стороны достигли договоренности о подписании контракта новичка. Срок соглашения игрока с череповецким клубом истекает 31 мая 2026 года.

23-летний форвард набрал 46 (15+31) очков в 69 матчах текущего сезона FONBET КХЛ. Он провел три последних чемпионата в составе «Северстали».

Аймурзин не был выбран на драфте НХЛ и является свободным агентом.

На мой взгляд, для Аймурзина Филадельфия - один из самых неподходящих клубов. Интересно, почему именно они?
1. Знарок на должности в клубе. Из того, что было в новостях - он как раз ответственен за коммуникацию с российскими игроками для помощи им в адаптации.
2. Мичков и Гребёнкин в составе Филадельфии, плюс Колосов и Федотов (вот по нему не уверен что он ещё в их системе, но проверять лень).
3. Отсутствие в системе большого количества топ-проспектов или даже "около-топ" - следовательно Филе приходится рисковать больше, чем остальным с потенциально-перспективными игроками.
4. Проблема Филы с креативным центральными нападающими. Ну вот прям не вижу в системе "на подходе" никого однозначно лучше по всем параметрам Аймурзина.

Другой вопрос, если они собираются в Феле играть в "беги - дави - круши", то брать на эту роль Аймурзина особенно после 2х сезонов в Козыревской Северстали - это прям шутка будет редкостная... )
Федотов обменян в Коламбус. И зачах в фарме.
Нафига в Филу вообще? Ну ерунда же. Как они вообще выбирают команды (привет Шабанову)? По советам агентов? Ну очевидно, что к постоянному прессингу Токкета придется привыкать, много отрабатывать в обороне. Хорошо ли это? Да, круто. Это необходимые навыки. Но когда ты новичок в лиге и тебе бы проявить себя в том, что ты умеешь, а тебя грузят еще многим дополнительным… Ты просто летишь обратно в КХЛ
Там ещё Пинчук собрался в ФФ к Токкету ;)
странное решение и ещё Пинчук туда поехать может, Пинчук конечно показал что может отрабатывать и под шайбы ложиться, а вот по Аймурзину тут вопрос есть.
Но надеюсь в любом случае у них получится в ФФ.
а так конечно круто будет Мичков, Аймурзин, Пинчук, Гребенкин.
Можно будет подтопить за лётчиков
Если он закрепится, для меня это будет чудом.
Знарок ничего толкового там не делает. Коммуникация с Мичковым провалена
если игрок незадрафтован, можетон сразу подписать большой контракт в нхл?
Если молодой, то придется все равно отыграть год на новичке.
молодой это до скольки лет?
Пусть едет, попробует. Домой всегда вернуться можно
Аймурзину давно пора в НХЛ . Но , блин , Филадельфия.. к тренеру -физруку… жаль
