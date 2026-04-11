Аймурзин подпишет контракт новичка с «Филадельфией». Форвард «Северстали» набрал 46 очков в 69 матчах сезона КХЛ (Metaratings)
Форвард «Северстали» Аймурзин подпишет контракт новичка с «Филадельфией».
По информации Metaratings, нападающий «Северстали» Данил Аймурзин продолжит карьеру в «Филадельфии».
Отмечается, что стороны достигли договоренности о подписании контракта новичка. Срок соглашения игрока с череповецким клубом истекает 31 мая 2026 года.
23-летний форвард набрал 46 (15+31) очков в 69 матчах текущего сезона FONBET КХЛ. Он провел три последних чемпионата в составе «Северстали».
Аймурзин не был выбран на драфте НХЛ и является свободным агентом.
Ильин присоединился к фарм-клубу «Питтсбурга» в АХЛ. Экс-форвард «Северстали» набрал 48 очков за 73 игры в сезоне КХЛ
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Metaratings
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
2. Мичков и Гребёнкин в составе Филадельфии, плюс Колосов и Федотов (вот по нему не уверен что он ещё в их системе, но проверять лень).
3. Отсутствие в системе большого количества топ-проспектов или даже "около-топ" - следовательно Филе приходится рисковать больше, чем остальным с потенциально-перспективными игроками.
4. Проблема Филы с креативным центральными нападающими. Ну вот прям не вижу в системе "на подходе" никого однозначно лучше по всем параметрам Аймурзина.
Другой вопрос, если они собираются в Феле играть в "беги - дави - круши", то брать на эту роль Аймурзина особенно после 2х сезонов в Козыревской Северстали - это прям шутка будет редкостная... )
Но надеюсь в любом случае у них получится в ФФ.
а так конечно круто будет Мичков, Аймурзин, Пинчук, Гребенкин.
Можно будет подтопить за лётчиков