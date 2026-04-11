Аймурзин подпишет контракт новичка с «Филадельфией». Форвард «Северстали» набрал 46 очков в 69 матчах сезона КХЛ (Metaratings)

Форвард «Северстали» Аймурзин подпишет контракт новичка с «Филадельфией».

По информации Metaratings, нападающий «Северстали» Данил Аймурзин продолжит карьеру в «Филадельфии ».

Отмечается, что стороны достигли договоренности о подписании контракта новичка. Срок соглашения игрока с череповецким клубом истекает 31 мая 2026 года.

23-летний форвард набрал 46 (15+31) очков в 69 матчах текущего сезона FONBET КХЛ. Он провел три последних чемпионата в составе «Северстали ».

Аймурзин не был выбран на драфте НХЛ и является свободным агентом.

