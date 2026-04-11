Форвард «Питтсбурга» Раст о выходе в плей-офф: «Приятно показать всем средний палец»

Раст из «Питтсбурга» о выходе в плей-офф: приятно показать всем средний палец.

Нападающий «Питтсбурга » Брайан Раст прокомментировал выход команды в плей-офф.

«Пингвинс» не играли в Кубке Стэнли с 2022 года и считались одним из аутсайдеров Восточной конференции перед стартом регулярного чемпионата НХЛ.

«Честно говоря, ощущения даже лучше, учитывая ожидания окружающих на протяжении всего сезона. Приятно показать всем средний палец», – сказал Раст.

Раст играет за «Питтсбург» с 2014 года. В этом сезоне на его счету 65 (29+36) очков за 71 матч.

