  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
2

Форвард «Питтсбурга» Раст о выходе в плей-офф: «Приятно показать всем средний палец»

Нападающий «Питтсбурга» Брайан Раст прокомментировал выход команды в плей-офф.

«Пингвинс» не играли в Кубке Стэнли с 2022 года и считались одним из аутсайдеров Восточной конференции перед стартом регулярного чемпионата НХЛ.

«Честно говоря, ощущения даже лучше, учитывая ожидания окружающих на протяжении всего сезона. Приятно показать всем средний палец», – сказал Раст.

Раст играет за «Питтсбург» с 2014 года. В этом сезоне на его счету 65 (29+36) очков за 71 матч.

Когда Овечкин завершит карьеру?4623 голоса
Сейчас, уже пораАлександр Овечкин
В 2027-м, после сезона в «Вашингтоне»Вашингтон
В 2027-м, после сезона в «Динамо»Динамо Москва
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sportskeeda
logoБрайан Раст
logoНХЛ
logoПиттсбург
logoКубок Стэнли
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Имеешь право👏. In Rust we trust.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
