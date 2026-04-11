Форвард «Питтсбурга» Раст о выходе в плей-офф: «Приятно показать всем средний палец»
Нападающий «Питтсбурга» Брайан Раст прокомментировал выход команды в плей-офф.
«Пингвинс» не играли в Кубке Стэнли с 2022 года и считались одним из аутсайдеров Восточной конференции перед стартом регулярного чемпионата НХЛ.
«Честно говоря, ощущения даже лучше, учитывая ожидания окружающих на протяжении всего сезона. Приятно показать всем средний палец», – сказал Раст.
Раст играет за «Питтсбург» с 2014 года. В этом сезоне на его счету 65 (29+36) очков за 71 матч.
Величкин об отъезде Малкина в НХЛ: «Мы судились с «Питтсбургом», просили заплатить 1 млн долларов. Судья сослалась на слова Третьяка, что возможности защищать уезжающих ребят у нас нет»
Когда Овечкин завершит карьеру?
Сейчас, уже пора
В 2027-м, после сезона в «Вашингтоне»
В 2027-м, после сезона в «Динамо»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sportskeeda
Пхахаха, хорош 😂
Имеешь право👏. In Rust we trust.
