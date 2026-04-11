Овечкин забрал у Строума клюшку, которой был сделан пас на 1000-й гол россиянина в НХЛ, сообщил Дилан: «Сказал, что она пойдет в музей»

Овечкин забрал у Строума клюшку, которой тот сделал пас на 1000-й гол в НХЛ.

Капитан «Вашингтона » Александр Овечкин получил в коллекцию клюшку Дилана Строума , которой был отдан голевой пас на 1000-ю шайбу россиянина в НХЛ.

Событие произошло 22 марта в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо» (2:3 ОТ). Строум ассистировал Овечкину, сравнявшему счет в конце третьего периода.

«Он сказал, что клюшка отправится в музей», – сообщил Строум. Отмечается, что Дилан сохранил у себя клюшку, которой сделал передачу на рекордную (895-й) шайбу Овечкина в НХЛ.

В этом сезоне 40-летний форвард набрал 61 (31+30) очко за 79 матчей. На его счету 1005 голов в НХЛ с учетом плей-офф за карьеру.

