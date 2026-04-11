  • Овечкин забрал у Строума клюшку, которой был сделан пас на 1000-й гол россиянина в НХЛ, сообщил Дилан: «Сказал, что она пойдет в музей»
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин получил в коллекцию клюшку Дилана Строума, которой был отдан голевой пас на 1000-ю шайбу россиянина в НХЛ.

Событие произошло 22 марта в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо» (2:3 ОТ). Строум ассистировал Овечкину, сравнявшему счет в конце третьего периода.

«Он сказал, что клюшка отправится в музей», – сообщил Строум. Отмечается, что Дилан сохранил у себя клюшку, которой сделал передачу на рекордную (895-й) шайбу Овечкина в НХЛ.

В этом сезоне 40-летний форвард набрал 61 (31+30) очко за 79 матчей. На его счету 1005 голов в НХЛ с учетом плей-офф за карьеру.

Карбери об Овечкине: «Сказал штабу: осмыслите минутку, что вы тренируете одного из величайших игроков в истории хоккея, и это могут быть последние 3 матча. Нам очень повезло»

Когда Овечкин завершит карьеру?
Сейчас, уже пораАлександр Овечкин
В 2027-м, после сезона в «Вашингтоне»Вашингтон
В 2027-м, после сезона в «Динамо»Динамо Москва
Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер Сэмми Силбер
Маску Блэквуда надо было ещё забрать
Будет самый крутой хоккейный музей за пределами Канады и США)
Материалы по теме
Овечкин забил 1000-й гол в НХЛ с учетом плей-офф, 923-й – в регулярках. До рекорда Гретцки – 16 шайб
22 марта, 18:56Видео
Тренер «Вашингтона» Карбери о 3:2 с «Вегасом»: «Не хочу обсуждать наше большинство – это было плохо. Продолжим работать, и шайбы начнут залетать в ворота, надеюсь»
28 февраля, 12:15
Овечкин не стал обматывать клюшку радужной лентой перед игрой с «Флоридой». Часть игроков «Вашингтона» сделала это
18 января, 10:40
Рекомендуем
Главные новости
НХЛ. «Тампа» играет с «Рейнджерс», «Баффало» – с «Далласом», «Оттава» принимает «Торонто», «Вегас» встретится с «Сиэтлом»
41 минуту назадLive
Квартальнов о 0-4 от «Ак Барса»: «Мы не нашли ключи. Был шанс в Минске зацепиться, там все было на тоненького. Мы чуть не перестроились, хотели атакой, а она у нас не пошла»
сегодня, 21:47
Разин о 2-м голе «Торпедо»: «В мое время ветераны мне бы мешок на голову надели и отхреначили. И в жесткой форме объясняешь, и в мягкой показываешь. Но эта безнаказанность людей не обжигает»
сегодня, 21:20
Гатиятулин о драках в игре с «Динамо» Минск: «Если бы матч сложился более размеренно, это было бы не в плюс для нас. Лучше, что сразу заискрило и такое начало привело нас в боевую готовность»
сегодня, 21:09
Исаков об овертайме с «Металлургом»: «Все понимали, что один момент может решить исход сезона. Парни молодцы, справились»
сегодня, 20:57
Коромыслов подписал контракт новичка с «Сент-Луисом» на 2 года
сегодня, 20:47
Разин о методах мотивации игроков: «Лопатой по хребту. Если мы совершаем такие ошибки с «Торпедо», как мы собираемся играть с «Ак Барсом»?»
сегодня, 20:34
Квартальнов о том, хочет ли продолжить работу в «Динамо» Минск: «Я пока не готов говорить, что будет дальше»
сегодня, 20:21
Галимов о 4-0 с «Динамо» Минск: «У нас команда с яйцами, мы подготовились лучше. Главный тренер соперника все сказал про них»
сегодня, 20:10
Лямкин набрал очки в 8-м матче плей-офф подряд. У защитника «Ак Барса» 10 баллов на этом отрезке
сегодня, 19:59
Ко всем новостям
Последние новости
Гатиятулин о Яшкине и Денисенко: «Мы предложили им новые роли, и ребята их приняли. Это говорит, что они настоящие профессионалы и ради команды готовы переступить собственное «я»
сегодня, 21:58
Пинчук о 2:3 от «Ак Барса»: «Вышли биться, потому что терять уже было нечего. Старались показать, что мы не бесхарактерные. Думаю, у нас получилось»
сегодня, 21:34
Билялетдинов о 3-0 в серии «Ак Барса» с «Динамо»: «Минчане попали в серьезную ловушку, выбраться отсюда сложно»
сегодня, 17:56
Крикунов о «Динамо»: «Худший сезон, это антирезультат. Они думали, что в чемпионате выигрывали, и в плей-офф мастер-класс дадут. Но там совсем другие игры»
сегодня, 16:59
Быков об Овечкине в НХЛ: «Будет здорово, если он побьет рекорд Гретцки. Можно подписать своеобразный контракт до определенного момента, чтобы он добился цели»
сегодня, 16:35
Владимир Крикунов: «У «Торпедо» с «Металлургом» большая разница в классе и уровне. Может, ребята прыгнут выше головы и выиграют один матч, но больше – вряд ли»
сегодня, 15:55
Третьяк об Овечкине в НХЛ: «Ему надо побить рекорд – это достижение мирового значения. Надеюсь, он будет играть в следующем сезоне»
сегодня, 15:14
«Вашингтон» отправил Мирошниченко и Илью Протаса в АХЛ. «Херши» борется за место в плей-офф
сегодня, 14:25
Сушинский о лимите в КХЛ: «В НХЛ его вообще нет. Боимся, что наши хоккеисты не будут играть, но все решает живая конкуренция»
сегодня, 13:43
Макар сыграл впервые после травмы – 0+3 с «Калгари». Защитник «Колорадо» пропустил 7 матчей
сегодня, 12:37
Рекомендуем