Дацюк об ОИ в Корее: «Дело не в золотой медали, а в том, что за ней стоит – тяжелый труд и подготовка. Финал не пересматривал с 2018-го, яркие моменты остались в памяти»

Дацюк об ОИ в Корее: дело не в золотой медали, а в том, что за ней стоит.

Олимпийский чемпион Павел Дацюк поделился мнением о победе на Играх-2018, которые проходили в Пхенчхане (Южная Корея). В финале сборная Олимпийских спортсменов из России обыграла Германию (4:3 ОТ).

– Какие чувства возникают у вас при слове Олимпиада? Вы выступали на пяти турнирах: 2002, 2006, 2010, 2014, 2018. Каждый запомнился по-своему.

– У меня главная ассоциация: Олимпиада – это мечта. Попасть на Олимпийские игры в составе сборной России очень сложно. И сразу бодрит, потому что к этому надо серьезно готовиться. Кроме того, это большой праздник для спортсменов и болельщиков. Олимпиада объединяет и сближает разные народы.

– Что для вас значит золотая олимпийская медаль, которую вы завоевали в 2018 году в Пхенчхане?

– Дело не в медали, а в том, что за ней стоит. Какие люди тебе помогали на этом пути. Золотая медаль – это напоминание о том, какой путь ты прошел. Какая была подготовка, какой это тяжелый труд.

– Как часто вы пересматривали финал золотой Олимпиады?

– Только если где-то всплывет. Или я мимо прохожу, а кто-то смотрит. А так я не пересматривал финал с 2018 года. Яркие моменты остались у меня в памяти. И эти ощущения, эмоции… Это всегда со мной, – сказал Дацюк.

Павел Дацюк: «У нас такая красивая страна! Пронзительная атмосфера, спокойствие, звенящая тишина. Люди живут в труднодоступных местах, но это делает их добрее и мягче»