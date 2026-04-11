Ротенберг выложил фото с Федором Бондарчуком: «Молодежка» стала важной частью популяризации хоккея в стране. Мой сын занимается хоккеем и тоже любит этот сериал»

Ротенберг посетил предпоказ сезона сериала «Молодежка».

Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг посетил предпоказ нового сезона сериала «Молодежка» и выложил фото с Федором Бондарчуком.

«Вместе с ребятами из «Академии Динамо «Красная Машина-Юниор » побывали на благотворительном предпоказе нового сезона сериала «Молодежка».

Хочу поблагодарить СТС и Art Pictures за приглашение. Отдельно хочу поблагодарить генерального продюсера сериала Федора Бондарчука. Благодаря его участию и вниманию к проекту «Молодежка» стала не просто успешным проектом, а важной частью популяризации хоккея в нашей стране.

«Молодежке» уже 14 лет, и все эти годы он делает наш любимый вид спорта еще популярнее. Его смотрят и любят миллионы детей и подростков по всей России и в странах СНГ. И это действительно важно, потому что для многих ребят именно такие истории становятся первым шагом к хоккею.

Знаю это и по своей семье – мой сын, который сам занимается хоккеем, тоже любит этот сериал. Очень ценно, когда о хоккее рассказывают так, что он становится ближе, понятнее и интереснее для нового поколения. Именно из таких вещей тоже рождается любовь к игре», – написал Ротенберг.

Фото: t.me/rotenberg81