Камалов о стиле «Северстали» Козырева: «Желаю каждому пройти через эту систему. Начинаешь по-другому смотреть на хоккей. Играешь постоянно в отдал-открылся – это очень круто»

Никита Камалов: желаю всем пройти систему «Северстали», иначе смотришь на хоккей.

Защитник «Северстали » Никита Камалов высказался о системе главного тренера клуба Андрея Козырева .

30-летний игрок обновил личные рекорды результативности в Фонбет Чемпионате КХЛ, набрав 24 (5+19) очка в 67 играх.

– У вас рекордный регулярный чемпионат в плане набранных баллов. За счет чего добавили в результативности?

– Это совокупность многих факторов. Команда играет в другой хоккей – в атакующий. Плюс доверие тренерского штаба и помощь партнеров, игра в большинстве. Когда ты играешь больше половины сезона в численном преимуществе, то очки, скажем так, «прилипнут». Можно и шайбу забить, и передачу отдать.

– Что вы нового для себя открыли за этот год в «Северстали»?

– Все новое было абсолютно: от мелких до глобальных значений. Совсем по-другому начинаешь смотреть на хоккей. Это огромный опыт. Желаю каждому пройти через эту систему, через эту игру, и попробовать себя в ней.

– А можете привести пример, что конкретно нового для себя открыли?

– То, что ты с шайбой практически не передвигаешься по площадке. Ты играешь постоянно в отдал-открылся. У тебя всегда есть передача и кому отдать шайбу – свободные партнеры. Кругозор открывается. Ты должен знать, где партнеры и где находишься ты, чтобы не «виснуть». Это очень круто, – сказал Камалов.