Рыбин не верит в успех Кудашова в «Автомобилисте»: «За 13 лет ничего существенного он не сделал, хотя всегда работал только в топ-командах»
Максим Рыбин не верит в успех Алексея Кудашова в «Автомобилисте».
Бывший игрок СКА и «Спартака» Максим Рыбин высказался о перспективах Алексея Кудашова в «Автомобилисте».
Бывший тренер «Динамо» возглавил клуб из Екатеринбурга, сменив Николая Заварухина.
– Как оцените назначение Кудашова в «Автомобилист»?
– За 13 лет ничего существенного он не сделал, хотя всегда работал только в топовых командах.
«Автомобилист» – вызов, тут нужно будет многое делать, хотя это тоже будет непросто. Глобально придется многое внутри команды поменять. Чтобы все было по‑другому, в том числе и атмосфера.
– Екатеринбургская команда с Кудашовым на ближайшие два сезона станет претендентом на Кубок Гагарина?
– Нет, – сказал Рыбин.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
Его мнение как всегда неожиданно и ни кому не интересно
Кудашов был и как игрок отличный, лидер, капитан. И тренер неплохой. Но невезучий.