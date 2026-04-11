Рыбин не верит в успех Кудашова в «Автомобилисте»: «За 13 лет ничего существенного он не сделал, хотя всегда работал только в топ-командах»

Максим Рыбин не верит в успех Алексея Кудашова в «Автомобилисте».

Бывший игрок СКА и «Спартака» Максим Рыбин высказался о перспективах Алексея Кудашова в «Автомобилисте ».

Бывший тренер «Динамо» возглавил клуб из Екатеринбурга, сменив Николая Заварухина.

– Как оцените назначение Кудашова в «Автомобилист»?

– За 13 лет ничего существенного он не сделал, хотя всегда работал только в топовых командах.

«Автомобилист» – вызов, тут нужно будет многое делать, хотя это тоже будет непросто. Глобально придется многое внутри команды поменять. Чтобы все было по‑другому, в том числе и атмосфера.

– Екатеринбургская команда с Кудашовым на ближайшие два сезона станет претендентом на Кубок Гагарина?

– Нет, – сказал Рыбин.