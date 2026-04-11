  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Рыбин не верит в успех Кудашова в «Автомобилисте»: «За 13 лет ничего существенного он не сделал, хотя всегда работал только в топ-командах»
20

Рыбин не верит в успех Кудашова в «Автомобилисте»: «За 13 лет ничего существенного он не сделал, хотя всегда работал только в топ-командах»

Максим Рыбин не верит в успех Алексея Кудашова в «Автомобилисте».

Бывший игрок СКА и «Спартака» Максим Рыбин высказался о перспективах Алексея Кудашова в «Автомобилисте». 

Бывший тренер «Динамо» возглавил клуб из Екатеринбурга, сменив Николая Заварухина. 

– Как оцените назначение Кудашова в «Автомобилист»?

– За 13 лет ничего существенного он не сделал, хотя всегда работал только в топовых командах.

«Автомобилист» – вызов, тут нужно будет многое делать, хотя это тоже будет непросто. Глобально придется многое внутри команды поменять. Чтобы все было по‑другому, в том числе и атмосфера.

– Екатеринбургская команда с Кудашовым на ближайшие два сезона станет претендентом на Кубок Гагарина?

– Нет, – сказал Рыбин.

Когда Овечкин завершит карьеру?4613 голосов
Сейчас, уже пораАлександр Овечкин
В 2027-м, после сезона в «Вашингтоне»Вашингтон
В 2027-м, после сезона в «Динамо»Динамо Москва
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
logoАвтомобилист
logoАлексей Кудашов
logoМатч ТВ
logoМаксим Рыбин
logoКХЛ
20 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Это же не Роман Ротенберг, тут и покритиковать можно. Хотя Кудашову желаю удачи, хочется видеть сильный Автомобилист
Читаешь это, и ниже новость, где этот эксперт облизывает великого тренера Б.Ротенберга
Ответ Андрей Рыжков
Читаешь это, и ниже новость, где этот эксперт облизывает великого тренера Б.Ротенберга
Это что еще за новый тренер Б. Ротенберг. Это конкурент Р. Ротенберга))))))
Ответ Андрей Рыжков
Читаешь это, и ниже новость, где этот эксперт облизывает великого тренера Б.Ротенберга
про 13 лет Крикунов сказал.а этот.похоже.его слова повторил
а ты то чё сделал? максимум 18 голов заковырял, судя по профилю?)))
Рыбин, ты кто? «ни рыбы ни мяса» …
Его мнение как всегда неожиданно и ни кому не интересно
А кто такой сам Рыбин? Ниже среднего игрок, уровня четвёртого звена чеккеров. Ничего нигде не добившийся.
Кудашов был и как игрок отличный, лидер, капитан. И тренер неплохой. Но невезучий.
Ответ Максим Седов
А кто такой сам Рыбин? Ниже среднего игрок, уровня четвёртого звена чеккеров. Ничего нигде не добившийся. Кудашов был и как игрок отличный, лидер, капитан. И тренер неплохой. Но невезучий.
Всё верно, КГ как игрок Кудашов над головой держал, как тренер выигрывал президентский кубок и брал бронзу, а много у нас тренеров с трофеями? Что у нас выиграли тренера клубов Северсталь, Торпедо, СКА, Сибирь, СЮ, Трактор, АК Барс и тд? Значит получается что все неудачники?
Ответ Сергеич 56
Всё верно, КГ как игрок Кудашов над головой держал, как тренер выигрывал президентский кубок и брал бронзу, а много у нас тренеров с трофеями? Что у нас выиграли тренера клубов Северсталь, Торпедо, СКА, Сибирь, СЮ, Трактор, АК Барс и тд? Значит получается что все неудачники?
В данном случае мы сравниваем Рыбина и Кудашова. Рыбин никто и ничто по сравнению с Кудашевым. Кудашеву, как тренеру, просто не везёт.
Хуже Заварухина не будет!
Рыбин какой-то... 🤔 Не помню такого.
Мнение многократного обладателя кубка Гагарина, который знает как надо.
Я в Рыбина не верю .
Все как под копирку включили тупую балалайку , что за 13 лет Кудашов не чего не сделал, да , он в автомобилисте и не пробывал еще , так что разговоры не о чем. И не надо как обезьянка за всеми повторять. Если ты эксперт выскажи свое мнение.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Дацюк больше не работает с молодежью «Автомобилиста»: «Меня чуть‑чуть отодвинули, я в свободном плавании. Думаю проводить обучающие занятия»
10 апреля, 09:57
Вячеслав Буцаев: «Непонятно, что будет представлять из себя «Автомобилист» Кудашова. Он всегда был сильным тренером, умеющим ставить игру»
9 апреля, 12:47
Бахмутов о Кудашове в «Автомобилисте»: «Ни одного Кубка Гагарина за 13 лет – многовато. Работал в командах первого порядка, но результата нет. Желаю ему успехов»
8 апреля, 13:13
Кудашов о работе в клубе с Востока: «Мы все живем в одной большой стране. Екатеринбург, по сути, располагается в центре, у нас будут приблизительно равномерные перелеты во все стороны»
7 апреля, 17:59
Крикунов об «Автомобилисте»: «Там много взрослых игроков, которые не отрабатывают необходимое. Не уверен, что Кудашов что-то сделает. В «Динамо» за 4 года он ничего не перестроил»
7 апреля, 17:11
Рекомендуем
Главные новости
НХЛ. «Тампа» играет с «Рейнджерс», «Баффало» – с «Далласом», «Оттава» принимает «Торонто», «Вегас» встретится с «Сиэтлом»
43 минуты назадLive
Квартальнов о 0-4 от «Ак Барса»: «Мы не нашли ключи. Был шанс в Минске зацепиться, там все было на тоненького. Мы чуть не перестроились, хотели атакой, а она у нас не пошла»
сегодня, 21:47
Разин о 2-м голе «Торпедо»: «В мое время ветераны мне бы мешок на голову надели и отхреначили. И в жесткой форме объясняешь, и в мягкой показываешь. Но эта безнаказанность людей не обжигает»
сегодня, 21:20
Гатиятулин о драках в игре с «Динамо» Минск: «Если бы матч сложился более размеренно, это было бы не в плюс для нас. Лучше, что сразу заискрило и такое начало привело нас в боевую готовность»
сегодня, 21:09
Исаков об овертайме с «Металлургом»: «Все понимали, что один момент может решить исход сезона. Парни молодцы, справились»
сегодня, 20:57
Коромыслов подписал контракт новичка с «Сент-Луисом» на 2 года
сегодня, 20:47
Разин о методах мотивации игроков: «Лопатой по хребту. Если мы совершаем такие ошибки с «Торпедо», как мы собираемся играть с «Ак Барсом»?»
сегодня, 20:34
Квартальнов о том, хочет ли продолжить работу в «Динамо» Минск: «Я пока не готов говорить, что будет дальше»
сегодня, 20:21
Галимов о 4-0 с «Динамо» Минск: «У нас команда с яйцами, мы подготовились лучше. Главный тренер соперника все сказал про них»
сегодня, 20:10
Лямкин набрал очки в 8-м матче плей-офф подряд. У защитника «Ак Барса» 10 баллов на этом отрезке
сегодня, 19:59
Ко всем новостям
Последние новости
Гатиятулин о Яшкине и Денисенко: «Мы предложили им новые роли, и ребята их приняли. Это говорит, что они настоящие профессионалы и ради команды готовы переступить собственное «я»
сегодня, 21:58
Пинчук о 2:3 от «Ак Барса»: «Вышли биться, потому что терять уже было нечего. Старались показать, что мы не бесхарактерные. Думаю, у нас получилось»
сегодня, 21:34
Билялетдинов о 3-0 в серии «Ак Барса» с «Динамо»: «Минчане попали в серьезную ловушку, выбраться отсюда сложно»
сегодня, 17:56
Крикунов о «Динамо»: «Худший сезон, это антирезультат. Они думали, что в чемпионате выигрывали, и в плей-офф мастер-класс дадут. Но там совсем другие игры»
сегодня, 16:59
Быков об Овечкине в НХЛ: «Будет здорово, если он побьет рекорд Гретцки. Можно подписать своеобразный контракт до определенного момента, чтобы он добился цели»
сегодня, 16:35
Владимир Крикунов: «У «Торпедо» с «Металлургом» большая разница в классе и уровне. Может, ребята прыгнут выше головы и выиграют один матч, но больше – вряд ли»
сегодня, 15:55
Третьяк об Овечкине в НХЛ: «Ему надо побить рекорд – это достижение мирового значения. Надеюсь, он будет играть в следующем сезоне»
сегодня, 15:14
«Вашингтон» отправил Мирошниченко и Илью Протаса в АХЛ. «Херши» борется за место в плей-офф
сегодня, 14:25
Сушинский о лимите в КХЛ: «В НХЛ его вообще нет. Боимся, что наши хоккеисты не будут играть, но все решает живая конкуренция»
сегодня, 13:43
Макар сыграл впервые после травмы – 0+3 с «Калгари». Защитник «Колорадо» пропустил 7 матчей
сегодня, 12:37
Рекомендуем