Плющев об Овечкине и Гретцки: «Их нельзя сравнивать. Не считаю это правильным и этичным. Два разных стиля, совершенно разная техника игры»

Заслуженный тренер России Владимир Плющев высказался против сравнений Александра Овечкина с Уэйном Гретцки. 

Форвард «Кэпиталс» – рекордсмен НХЛ по голам в регулярных чемпионатах (928). В списке лучших снайперов лиги с учетом плей-офф он занимает второе место с 1005 голами, уступая Уэйну Гретцки (1016).

«Сравнивать Александра Овечкина с Уэйном Гретцки нельзя — это совершенно два разных игрока, два разных стиля, совершенно разная техника игры.

Я вообще не считаю правильным и этичным сравнивать игрока с игроком. Каждый из тех, кто внес свой талант в эту игру, по-своему хорош.

У одного есть одни сильные стороны, у другого – другие. Это два разноплановых игрока, и сравнивать их совершенно необязательно», – сказал Плющев. 

Алексей Андронов: «Овечкин – узкоспециализированная фигура, просто снайпер. Велик тем, что играет 20 лет почти без травм. С Гретцки его невозможно сравнивать по умению играть в хоккей»

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Советский спорт»
👏👏👏👏👏
Все эти сравнения журналисты разгоняют, постоянно задавая подобные вопросы в интервью. Специалисты и так понимают, что нет смысла сравнивать.
Правильно.В любой игре комбинация-пас намного красивее самого гола. Хотя у Гретцки(Месси) голов хватает.))
Ну это смотря какой гол...и смотря какая комбинация.И вообще очки приносят забитые голы,а не красивые комбинации!)
так голы создаются передачами😬✌️
