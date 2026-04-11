Плющев об Овечкине и Гретцки: «Их нельзя сравнивать. Не считаю это правильным и этичным. Два разных стиля, совершенно разная техника игры»
Заслуженный тренер России Владимир Плющев высказался против сравнений Александра Овечкина с Уэйном Гретцки.
Форвард «Кэпиталс» – рекордсмен НХЛ по голам в регулярных чемпионатах (928). В списке лучших снайперов лиги с учетом плей-офф он занимает второе место с 1005 голами, уступая Уэйну Гретцки (1016).
«Сравнивать Александра Овечкина с Уэйном Гретцки нельзя — это совершенно два разных игрока, два разных стиля, совершенно разная техника игры.
Я вообще не считаю правильным и этичным сравнивать игрока с игроком. Каждый из тех, кто внес свой талант в эту игру, по-своему хорош.
У одного есть одни сильные стороны, у другого – другие. Это два разноплановых игрока, и сравнивать их совершенно необязательно», – сказал Плющев.
