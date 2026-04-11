Величкин о Разине: «Он довольно уникальный человек. У него очень сильный характер, если ставил цель – добивался ее. Когда был игроком, после тренировок расставлял фишки и часами работал»

Геннадий Величкин: Разин – довольно уникальный человек, сильный характер.

Бывший вице-президент «Металлурга » Геннадий Величкин назвал главного тренера магнитогорцев Андрея Разина уникальным человеком.

– Отношения с Разиным у вас были порой непростыми. Можно ли было ожидать, что человек из высшей лиги прорвется на тренерский Олимп, выиграв Кубок Гагарина в 2024 году?

– Это редкий случай, когда у меня были непростые отношения с игроком. Из всех ребят, которых прошло передо мной тысячи за 28 с небольшим лет работы, Разин был таким исключением. Нередко бывает, что человек со сложным характером становится большим профессионалом, потому что в хоккее у него получалось абсолютно все.

Андрей на пике формы был уровня звезды всероссийского масштаба. Что же касается отношений, это не так важно для работы, и я рад, что у Андрея получилось, да еще и в родном клубе. Разин пришел из Тольятти, где у него не сложилось. А в Магнитогорске он получил карт-бланш и стал звездой. В родном клубе стать успешным тренером дорогого стоит.

– На вашей памяти кто еще, как Разин, сумел прорваться в хоккейную элиту, пройдя в своей жизни многое, получив в том числе и большую порцию негатива?

– Таких не вспомню, он сам довольно уникальный человек. У него очень сильный характер. Если что-то он для себя решил и поставил цель, он ее добивался.

Я помню, когда [он был игроком] – заканчивалась тренировка, все уходили. Чуть ли не свет тушили в зале, а он расставлял фишки и часами работал. Уже в дальнейшем не совсем ординарными поступками, но он к этой цели пришел, – сказал Величкин.

Андрей Разин – лучшее, что есть в КХЛ