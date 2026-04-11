Рябыкин о серии «Авангарда» и ЦСКА: «Год назад Никитин вел у Омска – 3-1, теперь – 0-2. Нужны прессинг и агрессия, но ресурсы армейцев в атаке ограничены»

Дмитрий Рябыкин: ЦСКА нужны прессинг и агрессия, но ресурсы ограничены.

Бывший тренер «Авангарда » Дмитрий Рябыкин высказался о серии второго раунда Кубка Гагарина между омским клубом и ЦСКА.

– «Авангард» после двух домашних матчей ведет в серии с ЦСКА – 2-0. Сюрприз?

– В общем-то нет. Изначально говорил о том, что «Авангард» – более зрелая команда, с хорошим российским костяком и крепкими легионерами. Скажем так, ведущие звенья у Омска взрослее и сильнее, чем у соперника.

Но небольшой сюрприз в том, что у «Авангарда» виден запас, как следствие, он повел в счете достаточно уверенно.

– За счет чего?

– В предыдущей серии с «Нефтехимиком» Омску на старте было сложнее. Прежде всего из-за того, что молодые форварды Нижнекамска играли очень активно, старались садиться на защитников «Авангарда».

Такой стиль игры был для Омска очень неудобен, где-то команда даже оказалась к нему не готова. ЦСКА пока играет более осторожно, давления на оборону «Авангарда» маловато – особенно в первом матче.

– Но хоккей нынешнего ЦСКА – консервативный.

– Как сказать. Год назад «Локомотив » Игоря Никитина сыграл против «Авангарда» более агрессивно и после четырех матчей вел – 3-1. Правда тогда Омску удалось выиграть два матча подряд – и все в пользу Ярославля решилось в овертайме седьмой встречи.

Думаю, что на московском отрезке штаб Никитина где-то подкорректирует свой стиль. В столице от ЦСКА нужны больше агрессии и прессинга. Оборона – это та единственная линия, в которой у нынешнего «Авангарда» не все идеально.

Особенно после травмы Чистякова . Он многое делал для транзита шайбы, для начала атак. Это потеря для «Авангарда».

И ЦСКА, если сможет играть более агрессивно, имеет шанс этим воспользоваться. Ведь у Омска в обороне основная нагрузка ложится на Шарипзянова и Лажуа, в линии проглядывается дисбаланс. Другое дело, что у ЦСКА кадровые ресурсы в атаке ограничены, тот же «Локомотив» в этой линии – помощнее, – сказал Рябыкин.