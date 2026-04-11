Проспект «Детройта» Макс Плант признан лучшим игроком сезона в NCAA. У 20-летнего форварда 52 очка в 40 играх

Проспект «Детройта» Макс Плант признан лучшим игроком сезона в NCAA.

20-летний американский форвард, выбранный «Ред Уингс» под общим 47-м номером на драфте НХЛ-2024, получил приз Хоби Бейкера.

В сезоне-2025/26 Плант, выступавший за команду университета Миннесоты-Дулут, набрал 52 (25+27) очка в 40 играх при полезности «+19» и разделил третье место в списке бомбардиров.

Отметим, что за последние 10 лет обладателями награды становились, в частности, Кэйл Макар (2019 год, сейчас играет в НХЛ за «Колорадо»), Коул Кофилд (2021, сейчас играет за «Монреаль»), Макклин Селебрини (2024, сейчас играет за «Сан-Хосе»).

