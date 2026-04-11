Козлов после 0:2 от «Локомотива»: «Меня устраивает игра лидеров «Салавата». Мы прошли в плей‑офф благодаря им»

Козлов сообщил, что его устраивает игра лидеров «Салавата».

Главный тренер «Салавата Юлаева » Виктор Козлов сообщил, что его устраивает игра лидеров команды.

В пятницу «Салават» проиграл «Локомотиву » (0:2) во втором матче второго раунда Кубка Гагарина (0-2 в серии).

– Устраивает ли игра Кузнецова и остальных лидеров?

– Это наши лидеры. Меня устраивает, как они играют.

Мы прошли в плей‑офф благодаря им, – сказал Козлов.