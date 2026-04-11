  Козлов после 0:2 от «Локомотива»: «Меня устраивает игра лидеров «Салавата». Мы прошли в плей‑офф благодаря им»
Козлов после 0:2 от «Локомотива»: «Меня устраивает игра лидеров «Салавата». Мы прошли в плей‑офф благодаря им»

В пятницу «Салават» проиграл «Локомотиву» (0:2) во втором матче второго раунда Кубка Гагарина (0-2 в серии).

– Устраивает ли игра Кузнецова и остальных лидеров?

– Это наши лидеры. Меня устраивает, как они играют.

Мы прошли в плей‑офф благодаря им, – сказал Козлов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
надо отдать должное Козлову, тренер он отличный.
и с точки зрения хоккея, и сточки зрения психологии - за своих стоит горой.
посмотрим, что предложит в тактическом плане, пока что ничего не работает.
но в Уфе может и стены помогут👌🏽
А кто лидеры то в команде!
Первое звено держалось за счет Ремпала, а его Козлов отправил к Кузе с Егором! Первое звено самое худшее, Броссо с Родуолтом это баласт, очень средниго уровня игроки! Из за этого нет большинства!
Но есть, что есть!
Козлов молодец с тамим баластом смог создать хорошую, боевую команду!
Плюс еще постоянные непонятки с финансированием клуба, да и вообще в республике спорт в плачевном состоянии!
Спасибо Хабирову, Футбол убил в ноль, хоккей в долгах!
А болельщики на арене ему ще хлопают, да его освистывать нужно!
Ответ Дмитрий Щербина
Ринатик Баширов в Салаватушку и поставлен чтобы не докучать хабирова барина с проблемой Салавата... Болтаемся на уровне середнячка, да и ладно.... Зачем им нужен кубок и слава.... В углу и в тишине спокойно деньги тырить...
Ответ Тагир68
Баширов хоть что-то в сезоне сделал, другие так и вовсе с чемпионата снимались с подобными проблемами.

вообще, мне искренне жаль, что вы, уфимцы, так запросто взяли и подарили своё республиканское достояние Роснефти. жили бы сейчас как татары, был бы сильный клуб как в конце 10х.
Хорошая команда! Хорошая игра!
Козлов большой молодец!
Гордимся этой командой!
Молодцы уже при любом исходе противостояния с Локо!
Да игра-то по сути хорошая была, наши выдают итак наверное максимум. Локо на секундочку действующий обладатель кубка и мы почти на равных с ними бьемся. А так Виктор Николаевич большой молодец, коллектив отменный, добавить конечно вариативности бы в атаке и укрепить защиту, но исходя из бюджета работаем тем что есть.
Нам бы первым открыть счет, Локо полезет тогда отыгрываться, взвинтят темп в атаке, будет больше подключений, у нас правильная стратегия на игру с Локомотивом, построже в обороте, резкие выпады в контратаки. Вот если бы первыми забить, Локомотив станет более уже уязвим, можно будет и добивать. Понадеемся на родные стены. Шансов объективно не много конечно пройти Локомотив, они сбалансированнее и сильнее, но будем бодаться до последнего. Вперед Уфа!!!
Ответ Bestcapper
какое на равных??? 2 матча, 0 банок от цалавата...просто кузнецов походу нюхать перестал
Ответ Bestcapper
,,Если бы да кобы",если бы у бабушки был ствол,она была бы дедушкой
Проиграли в равной битве. Наши ребята не смотря на то что играли на поле соперника старались навязать высокий темп и не отсиживались в обороне. Мне игра понравилась, исход игр решили по факту две шайбы в двух недоработаных моментах и будь фортуна к нам благосклонна могло бы и по другому сложиться в этих играх. Жаль что не смогли забить хотя бы одну шайбу для начала. Коновалов приятно удивил, при том, что в сезоне слишком мало ему довелось играть, стоял в воротах надёжно. Ребята в общем молодцы, с этим Локомотивом можно играть, главное верить в свои силы и добыть для начала первую победу. Ждём дома и будем болеть за команду, они себя ещё покажут!💚
Ответ Ачиваков Марат
Салават Чемпион !!! Тактика у Козлова две три игры проиграть Локо, потом подряд четыре игры выиграть.... Наивный чукотский парень... С такими игроками что есть у Салавата, хорошо что прошли Авто.... Дальше двадцать тридцать лет ждём кубок...
Ответ Тагир68
Вам, я думаю, ждать Кубка надо будет дольше. А болельщикам Салавата ждать не надо, команда сделает столько, сколько сможет. В этом году никто и не ждал Кубка. Но они сделают все, что могут. И мы (болельщики Салавата) в этом уверены.
Я хоть и не болельщик Салавата,но мне игра команды симпатизирует. Козлов очень хороший тренер, вытащил команду с низов несмотря на их проблемы с финансированием и продажей игроков. Да и болельщики судя по комментариям адекватные,чего не скажешь о челябинцах и ребят из Омска.
Смотрел 2 игры, хотелось бы чтобы команда Козлова дальше прошла, но не вижу шансов вообще. Все эти броски не представляют угрозу воротам Исаева. Зацепят максимум одну игру. Увы.
Нет денег, нет голов. Счета СЮ опять заморозили)))) Че тут спорить. Пока не будет финансового порядка в команде, так и будет, на мой взгляд. Денежная мотивация это сила хоть в какой отрасли.
Как болельщик АКБ снимаю шляпу в любом случае перед тренером «злейшего врага». Тренер у Вас крутой уфимцы, что было до начала и во время сезона и где Вы сейчас…
Когда работает связка: местная школа хоккея-молодежная команда-команда мастеров (КХЛ), тогда приходит результат. Пример: Ярославль, Магнитогорск. Местные игроки составляют костяк. Только точечные усиления.
В Уфе всегда была серьезная школа, но сейчас, что-то нарушается.
В этом плей-офф рано ставить точку.
Если Салават заберет первый матч в Уфе, будет серьезная заруба .
Вратарь Локо большой. Поэтому броски нужны низом, чуть выше шингерды . Любимый бросок Гретцки: с правового круга , в левый угол ворот, чуть выше шингерды, под блин. Постоянно нужно закрывать вратаря. Нежданчики никто не запрещал .
Верю в Кузнецовых и Сучкова, думаю еще попылят.
Ответ jcvrt9hz77
Ниче не понял.
Какой вратарь Локо большой? Исаев с его 74 кг?
Любимый бросок Гретцки, фишка которого в том, что у него не было одного броска? Он сам-то об этом знает?
Оказывается нужно всего-то закрывать вратаря. А мужики-то не знают.
И что такое "шингерда"? За 40 лет в хоккее я ее ни разу не видел.
Ответ Дмитрий К1986
Рост то приличный 184 см, выглядит внушительно во вратарской форме)
Когда играл Гретцки, были шингерды, когда Исаев стали щитки вратарские))))))
Поэтому Вы и не знаете коронный бросок Уэйна Гретцки.
