Козлов после 0:2 от «Локомотива»: «Меня устраивает игра лидеров «Салавата». Мы прошли в плей‑офф благодаря им»
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов сообщил, что его устраивает игра лидеров команды.
В пятницу «Салават» проиграл «Локомотиву» (0:2) во втором матче второго раунда Кубка Гагарина (0-2 в серии).
– Устраивает ли игра Кузнецова и остальных лидеров?
– Это наши лидеры. Меня устраивает, как они играют.
Мы прошли в плей‑офф благодаря им, – сказал Козлов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
и с точки зрения хоккея, и сточки зрения психологии - за своих стоит горой.
посмотрим, что предложит в тактическом плане, пока что ничего не работает.
но в Уфе может и стены помогут👌🏽
Первое звено держалось за счет Ремпала, а его Козлов отправил к Кузе с Егором! Первое звено самое худшее, Броссо с Родуолтом это баласт, очень средниго уровня игроки! Из за этого нет большинства!
Но есть, что есть!
Козлов молодец с тамим баластом смог создать хорошую, боевую команду!
Плюс еще постоянные непонятки с финансированием клуба, да и вообще в республике спорт в плачевном состоянии!
Спасибо Хабирову, Футбол убил в ноль, хоккей в долгах!
А болельщики на арене ему ще хлопают, да его освистывать нужно!
вообще, мне искренне жаль, что вы, уфимцы, так запросто взяли и подарили своё республиканское достояние Роснефти. жили бы сейчас как татары, был бы сильный клуб как в конце 10х.
Козлов большой молодец!
Гордимся этой командой!
Молодцы уже при любом исходе противостояния с Локо!
Нам бы первым открыть счет, Локо полезет тогда отыгрываться, взвинтят темп в атаке, будет больше подключений, у нас правильная стратегия на игру с Локомотивом, построже в обороте, резкие выпады в контратаки. Вот если бы первыми забить, Локомотив станет более уже уязвим, можно будет и добивать. Понадеемся на родные стены. Шансов объективно не много конечно пройти Локомотив, они сбалансированнее и сильнее, но будем бодаться до последнего. Вперед Уфа!!!
В Уфе всегда была серьезная школа, но сейчас, что-то нарушается.
В этом плей-офф рано ставить точку.
Если Салават заберет первый матч в Уфе, будет серьезная заруба .
Вратарь Локо большой. Поэтому броски нужны низом, чуть выше шингерды . Любимый бросок Гретцки: с правового круга , в левый угол ворот, чуть выше шингерды, под блин. Постоянно нужно закрывать вратаря. Нежданчики никто не запрещал .
Верю в Кузнецовых и Сучкова, думаю еще попылят.
Какой вратарь Локо большой? Исаев с его 74 кг?
Любимый бросок Гретцки, фишка которого в том, что у него не было одного броска? Он сам-то об этом знает?
Оказывается нужно всего-то закрывать вратаря. А мужики-то не знают.
И что такое "шингерда"? За 40 лет в хоккее я ее ни разу не видел.
Когда играл Гретцки, были шингерды, когда Исаев стали щитки вратарские))))))
Поэтому Вы и не знаете коронный бросок Уэйна Гретцки.