  • Ларионов про бан России: «Всегда можно ссылаться на то, что мы изолированы. Это не повод искать оправдания. Мы должны делать нашу игру лучше, рано или поздно все это закончится»
9

Ларионов высказался об отстранении России от международных турниров.

Главный тренер СКА, двукратный олимпийский чемпион Игорь Ларионов высказался об отстранении России от международных турниров.

Он отметил, что изоляция не является поводом для оправданий.

«Всегда можно ссылаться на то, что мы, скажем, изолированы. Это не повод искать оправдания, потому что мы должны находить возможности делать нашу игру лучше, требовать с игроков полной отдачи, потому что рано или поздно все это закончится. Мы будем включены опять в общую картину, в общий календарь международных событий.

Поэтому для меня, как специалиста, для того, чтобы игра двигалась вперед, необходимо требовать от ребят, необходимо говорить, показывать, рассказывать, давать те советы, рекомендации, которые нужны… Но тем не менее лед тот же, клюшки те же, люди тоже те же.

Просто единственная рабочая этика, отношения и надежда на то, что все будет в порядке. И, конечно, полная самоотдача и любовь к игре», – заявил Ларионов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Вести»
Мы срочно должны развивать хоккей в Тайланде.
какой-то непонятный вопрос.
о каких оправданиях речь?
о чем его вообще спросили, о бесславном вылете всех команд системы СКА?😆
Вот только ты то почему то не делаешь, что твой сын сильнее милиона тех игроков,что ска отовсюду натаскал? Вряд ли,но....
Уж в тренерском деле Ларионов точно специалист…
Ларионову сказали, что он вылетел из кубка? Или он планирует ещё победой 200-летие ска справить в этом сезоне?
Ларионов про бан России: «Всегда можно ссылаться на то, что мы изолированы. Это не повод искать оправдания. Мы должны делать нашу игру лучше, рано или поздно все это закончится» не увольняйте нас с сынком, добавил малиновый..
