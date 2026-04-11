«Каролина» отправила Кочеткова в АХЛ для набора формы. Вратарь не играет с декабря, у него 9 матчей в НХЛ в этом сезоне

«Каролина» отправила Петра Кочеткова в АХЛ для набора формы.

«Каролина » отправила вратаря Петра Кочеткова в «Чикаго Вулвс » из АХЛ для восстановления формы.

Россиянин не играет с декабря, он провел только 9 матчей в нынешнем регулярном чемпионате НХЛ .

Ранее сообщалось, что Кочетков получил травму нижней части тела во время предсезонной подготовки, а затем боролся с ее последствиями и планировал перенести операцию.