Третьяк провел мастер-класс по хоккею в Москве и выступил с речью «Вся жизнь – на службе Родине»: «Такие встречи бесценны: вспоминаем победы, думаем, как вырастить достойное поколение»

Депутат Госдумы РФ, президент Федерации хоккея России, член партии «Единая Россия» Владислав Третьяк провел мастер-класс по хоккею для жителей Восточного округа Москвы.

В своем выступлении «Вся жизнь – на службе Родине» он рассказал, как правильно создавать и воспитывать команду, а также о том, какие составляющие важны для победы и в спорте, и в обычной жизни.

«Хоккей научил меня не сдаваться, биться до последнего и помнить, что ты – часть великой команды. Такие встречи бесценны: вспоминаем общие победы, которыми гордится страна, и думаем, как вырастить достойное поколение.

Спорт – это не только медали, это характер, уважение к сопернику и любовь к Родине!» – заявил Третьяк.

Сообщается, что событие собрало более 700 гостей, среди которых были спортсмены, общественные деятели и активные москвичи. После окончания встречи ее участники пообщались с Третьяком и сделали памятное фото.