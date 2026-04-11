  • Третьяк провел мастер-класс по хоккею в Москве и выступил с речью «Вся жизнь – на службе Родине»: «Такие встречи бесценны: вспоминаем победы, думаем, как вырастить достойное поколение»
Депутат Госдумы РФ, президент Федерации хоккея России, член партии «Единая Россия» Владислав Третьяк провел мастер-класс по хоккею для жителей Восточного округа Москвы.

В своем выступлении «Вся жизнь – на службе Родине» он рассказал, как правильно создавать и воспитывать команду, а также о том, какие составляющие важны для победы и в спорте, и в обычной жизни.  

«Хоккей научил меня не сдаваться, биться до последнего и помнить, что ты – часть великой команды. Такие встречи бесценны: вспоминаем общие победы, которыми гордится страна, и думаем, как вырастить достойное поколение.

Спорт – это не только медали, это характер, уважение к сопернику и любовь к Родине!» – заявил Третьяк. 

Сообщается, что событие собрало более 700 гостей, среди которых были спортсмены, общественные деятели и активные москвичи. После окончания встречи ее участники пообщались с Третьяком и сделали памятное фото. 

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: сайт партии «Единая Россия»
Да когда же вы наконец то закончите свою доблестную службу родине?
Да отдохните вы, неужели вы думаете, что кроме вас в этой стране некому управлять и руководить.
их служба закончится только службой по ним, иначе они не умеют-с
Не нужно терять оптимизм в этом отношении. Уже начали делать памятные фото)
в чикаго тоже служба родине была?) или это "такое время" было?
Он там набирался опыта и перенимал новейшие достижения. Чтобы потом все это бережно привезти на родину и передать молодежи.
петр первый 2.0
Вот так и живём... У кого астронавты к Луне, а кого пасхальное перемирие
Ваших бы детей на СВО🙏
Вся жизнь после завершения карьеры - сплошное лизание задницы одному узурпатору от власти.
он с Ротенбергом чёс по городам и весям ...с мастер-классом
Третьяк перед выборами ты нам обещал в районе новое поле искуственное, 6 лет прошло, служитель х..в
Третьяк лицемер 80 уровня. Уважения к нему - ноль.
Такое впечатление что в советский хоккей отбирали самых конечных лизоблюдов и циников ... Хотя это и не удивительно . Зарубежные турне , шмотки - доллары ( Третьяк , говорят по восемь джинсов на себя умудрялся надеть , чтобы фарцам в столице скинуть .... член КПСС и ЦК ВЛКСМ.... нетрудовые доходы имел ...) у хоккеистов были самые продолжительные и частые .... Да ещё и Леонид Ильич хоккей любил ....
Короче очередная сходка VIP оплаченная бюджетом РФ
Величкин об отъезде Малкина в НХЛ: «Мы судились с «Питтсбургом», просили заплатить 1 млн долларов. Судья сослалась на слова Третьяка, что возможности защищать уезжающих ребят у нас нет»
10 апреля, 17:59
Третьяк о выборах главы ИИХФ: «Россиянам тяжело будет выиграть, мне кажется»
8 апреля, 17:55
Третьяк о рекордной посещаемости КХЛ: «Людям нравится непредсказуемость. Только две‑три команды прошли регулярку ровно»
8 апреля, 10:58
