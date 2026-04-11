«Анахайм» продлил контракт с генменеджером Вербиком

«Анахайм» продлил контракт с генеральным менеджером Пэтом Вербиком на несколько лет.
Также сообщается, что генменеджер назначил Майка Стэплтона старшим вице-президентом и заместителем генерального менеджера.
Вербик занимает пост генерального менеджера «Дакс» с февраля 2022 года.
«Пэт сделал именно то, на что мы надеялись, превратив «Дакс» в команду, которая, как мы считаем, будет постоянным претендентом на победу в течение следующего десятилетия.
Мы невероятно рады видеть, как команда продолжает развиваться, превращаясь в захватывающую, побеждающую команду, готовую сделать следующий шаг», – говорится в заявлении владельцев «Дакс» Генри и Сьюзан Самуэли.
На данный момент клуб занимает третье место в таблице Тихоокеанского дивизиона.
Когда Овечкин завершит карьеру?4623 голоса
Сейчас, уже пора
В 2027-м, после сезона в «Вашингтоне»
В 2027-м, после сезона в «Динамо»
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Анахайма»
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Логичное и даже очевидное продление.)