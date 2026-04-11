«Анахайм» продлил контракт с генменеджером Вербиком

«Анахайм» продлил контракт с генеральным менеджером Вербиком.

«Анахайм» продлил контракт с генеральным менеджером Пэтом Вербиком на несколько лет.

Также сообщается, что генменеджер назначил Майка Стэплтона старшим вице-президентом и заместителем генерального менеджера.

Вербик занимает пост генерального менеджера «Дакс» с февраля 2022 года.

«Пэт сделал именно то, на что мы надеялись, превратив «Дакс» в команду, которая, как мы считаем, будет постоянным претендентом на победу в течение следующего десятилетия.

Мы невероятно рады видеть, как команда продолжает развиваться, превращаясь в захватывающую, побеждающую команду, готовую сделать следующий шаг», – говорится в заявлении владельцев «Дакс» Генри и Сьюзан Самуэли.

На данный момент клуб занимает третье место в таблице Тихоокеанского дивизиона.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Анахайма»
Заслуженно! Анахайм сейчас строит очень хороший фундамент для команды которая ближайшие 5 лет может стрельнуть
Не зря, получается, ждали. Хоть и много было вопросиков к нему
На несколько?
Не всегда конкретизируют для прессы контракты с ГМ и тренерами. Под такой формулировкой обычно имеется в виду 2-3 года.
Наверное продлил
Строительство "кантендира" дело непростое и на этом долгом пути иногда ошибок куча. Но немногим удается быстро славировать. Утиное ядро же намечается , формирутся постепенно, и это не только Сени, Каттеры, Лео Карлсоны. Ведь Даже недавний Кейс Зеграса оказался вынужденно "аварийным", но не фатальным.)
Логичное и даже очевидное продление.)
Материалы по теме
Овечкин, Таварес, Макдона, Джек Хьюз, Ларкин – в списке претендентов на «Кинг Клэнси Трофи». Приз НХЛ вручают за лидерские качества и благотворительность
10 апреля, 15:58
Зайдер с 1+4, Эллис с шатаутом и Кофилд с 50-м голом в сезоне – звезды дня в НХЛ. Карлсон и Ларкин с хет-триками не попали в список
10 апреля, 09:06
Рекомендуем
Главные новости
НХЛ. «Тампа» играет с «Рейнджерс», «Баффало» – с «Далласом», «Оттава» принимает «Торонто», «Вегас» встретится с «Сиэтлом»
51 минуту назадLive
Квартальнов о 0-4 от «Ак Барса»: «Мы не нашли ключи. Был шанс в Минске зацепиться, там все было на тоненького. Мы чуть не перестроились, хотели атакой, а она у нас не пошла»
сегодня, 21:47
Разин о 2-м голе «Торпедо»: «В мое время ветераны мне бы мешок на голову надели и отхреначили. И в жесткой форме объясняешь, и в мягкой показываешь. Но эта безнаказанность людей не обжигает»
сегодня, 21:20
Гатиятулин о драках в игре с «Динамо» Минск: «Если бы матч сложился более размеренно, это было бы не в плюс для нас. Лучше, что сразу заискрило и такое начало привело нас в боевую готовность»
сегодня, 21:09
Исаков об овертайме с «Металлургом»: «Все понимали, что один момент может решить исход сезона. Парни молодцы, справились»
сегодня, 20:57
Коромыслов подписал контракт новичка с «Сент-Луисом» на 2 года
сегодня, 20:47
Разин о методах мотивации игроков: «Лопатой по хребту. Если мы совершаем такие ошибки с «Торпедо», как мы собираемся играть с «Ак Барсом»?»
сегодня, 20:34
Квартальнов о том, хочет ли продолжить работу в «Динамо» Минск: «Я пока не готов говорить, что будет дальше»
сегодня, 20:21
Галимов о 4-0 с «Динамо» Минск: «У нас команда с яйцами, мы подготовились лучше. Главный тренер соперника все сказал про них»
сегодня, 20:10
Лямкин набрал очки в 8-м матче плей-офф подряд. У защитника «Ак Барса» 10 баллов на этом отрезке
сегодня, 19:59
Ко всем новостям
Последние новости
Гатиятулин о Яшкине и Денисенко: «Мы предложили им новые роли, и ребята их приняли. Это говорит, что они настоящие профессионалы и ради команды готовы переступить собственное «я»
сегодня, 21:58
Пинчук о 2:3 от «Ак Барса»: «Вышли биться, потому что терять уже было нечего. Старались показать, что мы не бесхарактерные. Думаю, у нас получилось»
сегодня, 21:34
Билялетдинов о 3-0 в серии «Ак Барса» с «Динамо»: «Минчане попали в серьезную ловушку, выбраться отсюда сложно»
сегодня, 17:56
Крикунов о «Динамо»: «Худший сезон, это антирезультат. Они думали, что в чемпионате выигрывали, и в плей-офф мастер-класс дадут. Но там совсем другие игры»
сегодня, 16:59
Быков об Овечкине в НХЛ: «Будет здорово, если он побьет рекорд Гретцки. Можно подписать своеобразный контракт до определенного момента, чтобы он добился цели»
сегодня, 16:35
Владимир Крикунов: «У «Торпедо» с «Металлургом» большая разница в классе и уровне. Может, ребята прыгнут выше головы и выиграют один матч, но больше – вряд ли»
сегодня, 15:55
Третьяк об Овечкине в НХЛ: «Ему надо побить рекорд – это достижение мирового значения. Надеюсь, он будет играть в следующем сезоне»
сегодня, 15:14
«Вашингтон» отправил Мирошниченко и Илью Протаса в АХЛ. «Херши» борется за место в плей-офф
сегодня, 14:25
Сушинский о лимите в КХЛ: «В НХЛ его вообще нет. Боимся, что наши хоккеисты не будут играть, но все решает живая конкуренция»
сегодня, 13:43
Макар сыграл впервые после травмы – 0+3 с «Калгари». Защитник «Колорадо» пропустил 7 матчей
сегодня, 12:37
Рекомендуем