  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Гомоляко о том, что Лукашенко – 6-й игрок «Динамо» Минск: «Естественно! Президент выходит с командой на лед, потом и еще подкармливает хоккеистов конфетами, салом и булочками»
9

Сергей Гомоляко высказался о Лукашенко на тренировке «Динамо» Минск.

Бывший спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко поделился ожиданиями от серии Кубка Гагарина между минским «Динамо» и «Ак Барсом».

Серия стартует сегодня, 9 апреля.

– Минское «Динамо» – фаворит?

– Нет, я бы так не сказал. Да, у них классная линия атаки, но и у «Ак Барса» квалифицированная оборона. Поэтому серия будет равная.

Если Минск хочет на что-то претендовать, то придется играть на пределе и доказывать свою состоятельность, потому что «Ак Барс» – серьезный соперник, сбалансированный во всех линиях и просто так они ничего отдавать не будут.

– Ждать ли обилие голов и сколько будет матчей?

– Да, ведь в плей-офф не может быть всегда футбольный счет. Серия будет длинной, поэтому матчей шесть-семь мы увидим точно.

– Лукашенко посещает тренировки минчан. Это шестой игрок команды Квартальнова?

– Естественно! Когда президент республики выходит вместе с командой на лед и тренируется, а потом и еще подкармливает игроков конфетами, салом и булочками, то это действительно шестой игрок, а то и еще пара хоккеистов, – сказал Гомоляко.

Лукашенко подарил хлеб, сало, мед и крепкие напитки минскому «Динамо» и дал совет на плей-офф: «Надо прагматично играть. Где-то отброситься, где-то отскочить, в защите поиграть»

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings
logoДинамо Минск
logoСергей Гомоляко
Политика
logoАк Барс
logoКХЛ
logoАлександр Лукашенко
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Тяжеляк как он есть.
а откуда соперники готовят нападение - подсказывает?
Судя по тому, чем подкармливает, он подрабатывает в командах соперниках).
Гомоло ищет работу в другой республике?))
А картоху почему зажимает?
Картоху и знаменитые белорусские устрицы игроки уже не переваривают ((
Президент, проигравший выборы.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
