Форвард «Нью-Джерси » Арсений Грицюк высказался об игре против защитников Куинна Хьюза и Кэйла Макара .

– Сейчас часто говорят, что ключевое качество – это катание. Согласны?

– Да, сейчас это очень важно. Я играл против таких защитников, как Куинн Хьюз и Кэйл Макар, – и это, конечно, ад какой-то. Ты выходишь на синюю линию – все играют плотно, потом получаешь пространство и бежишь на защитника.

И в этот момент понимаешь, насколько тяжело против них действовать: они отлично катаются и постоянно контролируют ситуацию.

– Что не понравилось в игре НХЛ?

– Наверное, то, что первое большинство может играть все две минуты без смены. Когда я выходил в первой спецбригаде, старался так не делать – играл минуту и менялся. У нас это привычнее. Я понимал, что меня поставили временно, и, если не получается создать момент, лучше уступить место.

Но, когда потом вернули другого игрока, он уже так не делал. И в этом, наверное, есть элемент эгоизма у американцев.

– А тренер не контролирует смены? Не кричит?

– Сам понимаешь: кому нужно – подсказывают, кому не нужно – нет, – сказал Грицюк.