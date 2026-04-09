  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
11

Арсений Грицюк: «Я играл против таких защитников, как Куинн Хьюз и Макар, – это ад. Они отлично катаются и постоянно контролируют ситуацию»

Форвард «Нью-Джерси» Арсений Грицюк высказался об игре против защитников Куинна Хьюза и Кэйла Макара.

– Сейчас часто говорят, что ключевое качество – это катание. Согласны?

– Да, сейчас это очень важно. Я играл против таких защитников, как Куинн Хьюз и Кэйл Макар, – и это, конечно, ад какой-то. Ты выходишь на синюю линию – все играют плотно, потом получаешь пространство и бежишь на защитника.

И в этот момент понимаешь, насколько тяжело против них действовать: они отлично катаются и постоянно контролируют ситуацию.

– Что не понравилось в игре НХЛ?

– Наверное, то, что первое большинство может играть все две минуты без смены. Когда я выходил в первой спецбригаде, старался так не делать – играл минуту и менялся. У нас это привычнее. Я понимал, что меня поставили временно, и, если не получается создать момент, лучше уступить место.

Но, когда потом вернули другого игрока, он уже так не делал. И в этом, наверное, есть элемент эгоизма у американцев.

– А тренер не контролирует смены? Не кричит?

– Сам понимаешь: кому нужно – подсказывают, кому не нужно – нет, – сказал Грицюк.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoАрсений Грицюк
logoНью-Джерси
logoСпорт-Экспресс
logoНХЛ
logoКуинн Хьюз
logoКолорадо
logoМиннесота
logoКэйл Макар
11 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Заголовок надо запомнить.. Когда опять начнется вой, что это не настоящие защитники)
Ответ Коршунов-73
Ну он тут своего поколения игрок, настоящий защитник это к которому сто раз подумаешь приближаться или нет:) Сейчас мало таких. Из наших наверное только Романов, тот вообще умудряется играть чисто в силовой манере почти без штрафа, он как раз прямо топище на уровне всей лиги. А почему так мало штрафов - а это как раз правильный выбор позиции почти всегда! И наехать на него со своим прессингом невозможно, сам отлетать будешь. Ну и катание там тоже в уровень, не Хьюза и Макара, но очень приличное, а иначе ты не сможешь против прессинга играть. Кстати КАК такие защи влияют на команды мы знаем на примере того же ВК с Орпиком, вот не было жёсткого классного опытного заща, а тут появился, и появился и результат. Хотя казалось бы. А вот аналогов нынешних "Хьюзов" - тот же Грин, в ВК хватало. Грин не был хуже этих ребят, ему просто не давали совершать такую дичь в атаке в том хоккее, который был на 1.3 меньше результативный в его времена!
Ответ rereg84
Надеюсь Фортуна вернет Романову должок в следующем сезоне, пара с Шэфером могла бы быть сильнейшей в лиге, но они вроде оба левыми считаются?
Большинство, меньшинство, хьюз просто не уходит со льда и не подходит к скамейке, чтоб не подсказывали что попало.
Ответ 42mk@
Хьюз и меньшинство - это шутка такая?
Арсений молодец, хорошо укрепился в системе Дьяволов. Вполне возможно сделает там свою карьеру ещё круче чем своего сегодняшнего наставника (Сергея Брылина) . Только удачи ему
Ответ Чеб711
Да к нему вообще кажется претензий нет. Хорошо вписался в НХЛ. Ещё отмечают не только его атакующие навыки, а и что он большой объём работы выполняет в своей и чужой зоне. Такие не затеряются, если булки не расслабит. А в атаке он сам должен разобраться как и с кем ему играть и обыгрываться, навыков то там у него много. Ну и нужно ему пробиваться в 1-2 звено под Хьюза или Хишера обязательно, тогда и задачи ему тренер резко поменяет, а он в третьем на постоянке. Хотя сезон явно в плюс, получил стабильное место в основе, 15+ минут, время в большинстве - для первого сезона недурно.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
