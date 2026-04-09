Арсений Грицюк: «Я играл против таких защитников, как Куинн Хьюз и Макар, – это ад. Они отлично катаются и постоянно контролируют ситуацию»
Форвард «Нью-Джерси» Арсений Грицюк высказался об игре против защитников Куинна Хьюза и Кэйла Макара.
– Сейчас часто говорят, что ключевое качество – это катание. Согласны?
– Да, сейчас это очень важно. Я играл против таких защитников, как Куинн Хьюз и Кэйл Макар, – и это, конечно, ад какой-то. Ты выходишь на синюю линию – все играют плотно, потом получаешь пространство и бежишь на защитника.
И в этот момент понимаешь, насколько тяжело против них действовать: они отлично катаются и постоянно контролируют ситуацию.
– Что не понравилось в игре НХЛ?
– Наверное, то, что первое большинство может играть все две минуты без смены. Когда я выходил в первой спецбригаде, старался так не делать – играл минуту и менялся. У нас это привычнее. Я понимал, что меня поставили временно, и, если не получается создать момент, лучше уступить место.
Но, когда потом вернули другого игрока, он уже так не делал. И в этом, наверное, есть элемент эгоизма у американцев.
– А тренер не контролирует смены? Не кричит?
– Сам понимаешь: кому нужно – подсказывают, кому не нужно – нет, – сказал Грицюк.