Защитник «Нью-Джерси» Люк Хьюз пропустит остаток сезона-2025/26.

«Нью-Джерси» объявил, что защитнику Люку Хьюзу предстоит пройти медицинскую процедуру.

Он пропустит остаток сезона-2025/26.

«Девилс» уже потеряли шансы на выход в плей-офф. В текущем сезоне команде осталось провести 4 игры.

В нынешнем сезоне Хьюз провел 68 матчей и набрал 35 (6+29) очков.

«Нью-Джерси» не вышел в плей-офф во 2-й раз за 3 года. В сезоне-2022/23 клуб обновил свои рекорды по победам и очкам в регулярке