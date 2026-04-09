Сушинский о вылете СКА в 1-м раунде: «Их весь сезон лихорадило, бросало из стороны в сторону. У многих вообще не было уверенности, что клуб попадет в плей-офф»
Бывший форвард сборной России Максим Сушинский высказался о вылете СКА из Кубка Гагарина.
В первом раунде команда тренера Игоря Ларионова проиграла ЦСКА со счетом 1-4 в серии.
«СКА весь сезон лихорадило, бросало из стороны в сторону. У многих вообще не было уверенности в том, что армейский клуб попадет в плей-офф, но это произошло.
Наверное, в чем-то не повезло попасть именно на ЦСКА, который ближе к концу регулярки набрал ход. Интересно, что ждет клуб в будущем, руководители СКА результатом явно остались недовольны», – сказал Сушинский.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: LiveResult
Конечно о том, что Роман Борисович возглавил команду в очень сложный период, команде сильно не везло, а судьи играли против СКА! Удачи этому великолепному тренеру в Динамо!