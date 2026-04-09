  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
3

Сушинский о вылете СКА в 1-м раунде: «Их весь сезон лихорадило, бросало из стороны в сторону. У многих вообще не было уверенности, что клуб попадет в плей-офф»

Бывший форвард сборной России Максим Сушинский высказался о вылете СКА из Кубка Гагарина.

В первом раунде команда тренера Игоря Ларионова проиграла ЦСКА со счетом 1-4 в серии.

«СКА весь сезон лихорадило, бросало из стороны в сторону. У многих вообще не было уверенности в том, что армейский клуб попадет в плей-офф, но это произошло.

Наверное, в чем-то не повезло попасть именно на ЦСКА, который ближе к концу регулярки набрал ход. Интересно, что ждет клуб в будущем, руководители СКА результатом явно остались недовольны», – сказал Сушинский.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: LiveResult
logoСКА
logoМаксим Сушинский
logoКХЛ
logoЦСКА
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Ларионов, при всем к нему уважении как к игроку, явно не самый лучший тренер. Но блин, СКА с ним при явно меньших ресурсах и обрезанном бюджете занимает точно такую же позицию, как при Романе Борисыча. О чем это говорит?

Конечно о том, что Роман Борисович возглавил команду в очень сложный период, команде сильно не везло, а судьи играли против СКА! Удачи этому великолепному тренеру в Динамо!
Главная проблема СКА в этом сезоне - набор команды. Получилась солянка из мелких, лёгких, незлых игроков с парой башен из неповоротливых защитников. СКА неплохо смотрелся в проходных матчах, но всегда прогибался под жёсткой игрой. В плэй-офф с такими игроками, с такими «русскими» канадцами делать было нечего. Даже хромающий, но ровный, ЦСКА разобрал их не вспотев.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Ко всем новостям
Последние новости
Рекомендуем