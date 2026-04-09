  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Уилсон о братьях Протасах: «Очень горд сыграть в звене с ребятами из маленького белорусского городка. Алексей и Илья – прекрасные игроки и партнеры»
6

Уилсон о братьях Протасах: «Очень горд сыграть в звене с ребятами из маленького белорусского городка. Алексей и Илья – прекрасные игроки и партнеры»

Том Уилсон: играть с братьями Протасами – настоящая привилегия.

Нападающий «Вашингтона» Том Уилсон высказался об игре в одном звене с Ильей и Алексеем Протасами.

«Вашингтон» обыграл «Торонто» со счетом 4:0 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Илья Протас дебютировал в Национальной хоккейной лиге.

«Было весело. Играть с братьями Протасами – настоящая привилегия. Они просто феноменальные люди, феноменальные игроки

Если оглядываться на мою карьеру, то я был очень горд сыграть в одном звене с ребятами из маленького белорусского городка, прекрасными людьми и отличными партнерами по команде. Это особенный момент.

Надеюсь, это наши первые из множества очков как звена. Илья проделал очень классную работу», – сказал Уилсон.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Вашингтона»
logoНХЛ
logoТом Уилсон
logoТоронто
logoАлексей Протас
logoВашингтон
logoИлья Протас
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ну так то Витебск не такой уж и маленький город.не Торонто конечно) а так да звено по физике мощное.будущуй Легион смерти?))
Торонто 3млн300тыс. Витебск 350 тыс.. в Торонто примерно 10 Витебсков..
Москва 13млн с копейками.к примеру Казань 1.3млн жителей.Казань маленький город??? Так то в Москве10 Казаней))) все относительно
Звено, конечно, монструозно внешне выглядит))
