Уилсон о братьях Протасах: «Очень горд сыграть в звене с ребятами из маленького белорусского городка. Алексей и Илья – прекрасные игроки и партнеры»

Том Уилсон: играть с братьями Протасами – настоящая привилегия.

Нападающий «Вашингтона » Том Уилсон высказался об игре в одном звене с Ильей и Алексеем Протасами.

«Вашингтон» обыграл «Торонто » со счетом 4:0 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Илья Протас дебютировал в Национальной хоккейной лиге.

«Было весело. Играть с братьями Протасами – настоящая привилегия. Они просто феноменальные люди, феноменальные игроки

Если оглядываться на мою карьеру, то я был очень горд сыграть в одном звене с ребятами из маленького белорусского городка, прекрасными людьми и отличными партнерами по команде. Это особенный момент.



Надеюсь, это наши первые из множества очков как звена. Илья проделал очень классную работу», – сказал Уилсон.