Уилсон о братьях Протасах: «Очень горд сыграть в звене с ребятами из маленького белорусского городка. Алексей и Илья – прекрасные игроки и партнеры»
Нападающий «Вашингтона» Том Уилсон высказался об игре в одном звене с Ильей и Алексеем Протасами.
«Вашингтон» обыграл «Торонто» со счетом 4:0 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Илья Протас дебютировал в Национальной хоккейной лиге.
«Было весело. Играть с братьями Протасами – настоящая привилегия. Они просто феноменальные люди, феноменальные игроки
Если оглядываться на мою карьеру, то я был очень горд сыграть в одном звене с ребятами из маленького белорусского городка, прекрасными людьми и отличными партнерами по команде. Это особенный момент.
Надеюсь, это наши первые из множества очков как звена. Илья проделал очень классную работу», – сказал Уилсон.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Вашингтона»
Ну так то Витебск не такой уж и маленький город.не Торонто конечно) а так да звено по физике мощное.будущуй Легион смерти?))
Торонто 3млн300тыс. Витебск 350 тыс.. в Торонто примерно 10 Витебсков..
Москва 13млн с копейками.к примеру Казань 1.3млн жителей.Казань маленький город??? Так то в Москве10 Казаней))) все относительно
Звено, конечно, монструозно внешне выглядит))
