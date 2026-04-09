Экс-тренер «Нефтехимика» Леонтьев: «Динамо» Минск может замахнуться на Кубок.

Бывший тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев считает, что минское «Динамо» может побороться за Кубок Гагарина.

Во втором раунде плей-офф FONBET КХЛ минчане сыграют с «Ак Барсом ».

– В серии минского «Динамо» и «Ак Барса» равные соперники?

– Да, команды примерно равны – по подбору игроков, по амбициям на сезон. Мне вообще минское «Динамо» нравится, там команда сбалансирована во всех отношениях. Три пары защитников – североамериканцы, в том числе с опытом игры в НХЛ. У «Динамо» крепкая вратарская и оборонительная линия, а также отличное нападение. Сэм Анас проводит очень хороший сезон, да и молодые белорусские игроки смогли добавить. В то же время «Ак Барс» – известный кубковый боец, который ставит перед собой только максимальные задачи. Поэтому эта серия будет самой интересной в плане зрелищности.

– Вы согласны с мнением, что минское «Динамо» созрело для того, чтобы побороться за Кубок Гагарина?

– Да, у них в этом сезоне хорошие шансы, чтобы пройти как можно дальше в плей-офф и даже замахнуться на Кубок. Хотя и «Ак Барс» – это та команда, которая серию просто так не отдаст, – сказал Леонтьев.