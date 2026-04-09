Олег Леонтьев: «У «Динамо» Минск хорошие шансы замахнуться на Кубок – команда сбалансирована во всех отношениях. Но «Ак Барс» просто так серию не отдаст»
Бывший тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев считает, что минское «Динамо» может побороться за Кубок Гагарина.
Во втором раунде плей-офф FONBET КХЛ минчане сыграют с «Ак Барсом».
– В серии минского «Динамо» и «Ак Барса» равные соперники?
– Да, команды примерно равны – по подбору игроков, по амбициям на сезон. Мне вообще минское «Динамо» нравится, там команда сбалансирована во всех отношениях. Три пары защитников – североамериканцы, в том числе с опытом игры в НХЛ. У «Динамо» крепкая вратарская и оборонительная линия, а также отличное нападение. Сэм Анас проводит очень хороший сезон, да и молодые белорусские игроки смогли добавить. В то же время «Ак Барс» – известный кубковый боец, который ставит перед собой только максимальные задачи. Поэтому эта серия будет самой интересной в плане зрелищности.
– Вы согласны с мнением, что минское «Динамо» созрело для того, чтобы побороться за Кубок Гагарина?
– Да, у них в этом сезоне хорошие шансы, чтобы пройти как можно дальше в плей-офф и даже замахнуться на Кубок. Хотя и «Ак Барс» – это та команда, которая серию просто так не отдаст, – сказал Леонтьев.