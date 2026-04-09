Киселевич о «Салавате» в плей-офф: «Будут взлеты и падения. У Вязового большой зуб на «Локомотив», думаю – он может поменять ход в этой серии»
Бывший хоккеист сборной России Богдан Киселевич высказался о противостоянии «Локомотива» с «Салаватом» во втором раунде Кубка Гагарина.
В первом матче серии плей-офф FONBET КХЛ 8 апреля ярославская команда одержала победу со счетом 1:0.
«В прошлом году эти команды уже встречались, и я думаю, у Вязового большой зуб на «Локомотив». В стабильности Исаева я уверен, но и Вязовому очень трудно забить. Он в этом году может выдать лучший результат.
Если мы говорим о прагматичности «Локомотива», то мы не должны забывать, что у «Салавата Юлаева» тоже структурная команда. А какие качели проходят ребята, какими эмоциями они живут. И в целом очень интересная будет серия.
Я думаю, будет прагматизм «Локомотива», взлеты и падения «Салавата», но Вязовой может стать тем человеком, который может поменять ход в этой серии», – сказал Киселевич.