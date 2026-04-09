  • Тренер «Вашингтона» Карбери о будущем Овечкина: «Если он решит уйти, мы обнимемся и выпьем холодного пива. Ови – наш капитан, и мы поддержим его»
Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери высказался о будущем Александра Овечкина.

Ранее 40-летний капитан «Вашингтона» высказался о возможном продолжении карьеры: «Примем решение летом. Нужно поговорить с семьей и с руководством «Вашингтона». В сентябре мне исполнится 41, надо подойти к вопросу с умом».

«Мы поддержим Ови. Как бы он ни захотел уйти, он заслужил это право. Пусть он не спешит и примет лучшее решение для своей семьи. Я полностью его в этом поддерживаю.

Если он захочет вернуться в следующем сезоне, мы примем его с распростертыми объятиями. Он наш капитан! Если же он все-таки решит уйти из хоккея, то я поддержу его, мы обнимемся и выпьем холодного пива. Возможно, это последний сезон величайшего форварда в истории, и у меня была возможность тренировать команду, когда он побил рекорд. Это нечто очень особенное.

В последние годы все видели, что Алекс способен на все, чего, казалось бы, не мог достичь. У него была голевая засуха, а потом он забросил 9 шайб в 12 играх. Теперь вот ему 40 лет, а он снова забивает 30 голов за сезон. Остается  лишь качать головой. В НХЛ довольно сложно забросить даже 10 шайб за сезон, а Ови забивает 30 в 40 лет. С учетом того, что лига становится лучше и быстрее, он отрицает любую логику», – сказал Карбери.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер «Вашингтона»
А если решит остаться, вы его поддержите, обниметесь и выпьете холодного пива :)
Если он решит уйти, мы обнимемся и выпьем холодного пива. Если он решит остаться, то его контракт заканчивается и мы откроем шампанское.
Если останется, нажремся теплой водки и набьем друг другу морды
А как же прощание с лигой? Чтобы команда соперника в рядок выстраивалась и пожимала руки уходящей легенде. А прощальные овации Овечкину вв каждом городе? Да нет. Не может он уйти так, Сезон еще будет, чтобы все успели прикоснуться к феномену
Я тоже думаю сезон еще отыграет, дай Бог ему здоровья!
А потом еще раз и еще и лысый побежит в ларёк за добавкой)
Решит погонять лысого?
Блин, захотелось холодного пива.
Ну зачем вы так?🤬
уже начали провожать
