Тренер «Вашингтона» Карбери: если Овечкин решит уйти, мы обнимемся и выпьем пива.

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери высказался о будущем Александра Овечкина .

Ранее 40-летний капитан «Вашингтона» высказался о возможном продолжении карьеры: «Примем решение летом . Нужно поговорить с семьей и с руководством «Вашингтона ». В сентябре мне исполнится 41, надо подойти к вопросу с умом».

«Мы поддержим Ови. Как бы он ни захотел уйти, он заслужил это право. Пусть он не спешит и примет лучшее решение для своей семьи. Я полностью его в этом поддерживаю.

Если он захочет вернуться в следующем сезоне, мы примем его с распростертыми объятиями. Он наш капитан! Если же он все-таки решит уйти из хоккея, то я поддержу его, мы обнимемся и выпьем холодного пива. Возможно, это последний сезон величайшего форварда в истории, и у меня была возможность тренировать команду, когда он побил рекорд. Это нечто очень особенное.

В последние годы все видели, что Алекс способен на все, чего, казалось бы, не мог достичь. У него была голевая засуха, а потом он забросил 9 шайб в 12 играх. Теперь вот ему 40 лет, а он снова забивает 30 голов за сезон. Остается лишь качать головой. В НХЛ довольно сложно забросить даже 10 шайб за сезон, а Ови забивает 30 в 40 лет. С учетом того, что лига становится лучше и быстрее, он отрицает любую логику», – сказал Карбери.