  Вячеслав Буцаев: «Непонятно, что будет представлять из себя «Автомобилист» Кудашова. Он всегда был сильным тренером, умеющим ставить игру»
4

Вячеслав Буцаев: «Непонятно, что будет представлять из себя «Автомобилист» Кудашова. Он всегда был сильным тренером, умеющим ставить игру»

Буцаев: непонятно, что из себя будет представлять «Автомобилист» Кудашова.

Экс-форвард сборной России Вячеслав Буцаев высказался о назначении Алексея Кудашова на пост главного тренера «Автомобилиста».

Екатеринбургский клуб подписал с 54-летним специалистом контракт на два года. 

«Автомобилист» необязательно будет играть, как «Динамо» при Кудашове. Пока непонятно, какую трансферную политику будет проводить клуб. И вообще непонятно, что из себя будет представлять «Автомобилист» Кудашова. Сложно спрогнозировать его результаты на новом месте работы.

Мы знаем его как системного специалиста, который ставит дисциплинированный хоккей. Он всегда был сильным тренером, который умеет ставить командам игру», – сказал Буцаев.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Metaratings
Непонятно что представлял Сибирь под твоим руководством.
Зато понятно, что представляет из себя любая команда под руководством пассажира буцаева
Буцаеву после провала в Сибири надо молчать и не отсвечивать.
Кудашев такой же "сильный" тренер как и Буцаев.
Материалы по теме
Бахмутов о Кудашове в «Автомобилисте»: «Ни одного Кубка Гагарина за 13 лет – многовато. Работал в командах первого порядка, но результата нет. Желаю ему успехов»
8 апреля, 13:13
Коньков об отставке Заварухина из «Автомобилиста»: «Вопросы должны быть ко всем, кто отвечает за результат. Это не только тренер. Позже увидим, будут ли санкции против менеджмента»
7 апреля, 18:35
Кудашов о работе в клубе с Востока: «Мы все живем в одной большой стране. Екатеринбург, по сути, располагается в центре, у нас будут приблизительно равномерные перелеты во все стороны»
7 апреля, 17:59
Сучков о 2:3 от «Локомотива»: «Как только чуть-чуть цепляемся, соперники играют просто, тяжело даже «сесть» на них, они просто выбрасывают шайбу. Этот антихоккей…Тяжело нам с этим»
11 минут назад
НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Питтсбургом», «Коламбус» примет «Бостон», «Монреаль» в гостях у «Айлендерс», «Юта» встретится с «Калгари»
26 минут назад
Окулов забил в 5-м матче плей-офф подряд. У форварда «Авангарда» 8+5 в 8 играх Кубка Гагарина-2026
29 минут назадВидео
«Авангард» обыграл ЦСКА (3:2) в овертайме и ведет 3-0 в серии Кубка Гагарина. Окулов забил победный гол
47 минут назадВидео
Кубок Гагарина. «Авангард» победил ЦСКА и ведет 3-0 в серии, «Салават» уступил «Локомотиву» и проигрывает 0-3
54 минуты назад
Экс-судья Зайцев о травме Кузнецова: «Впечатление, что он как балерина – в СКА было похожее, когда с ним пожестче играли. Как он в НХЛ жив остался, проиграв там больше 10 лет?»
59 минут назад
У Беднара переломы лицевых костей и абразия роговицы после попадания шайбы в голову. Тренер «Колорадо» не поедет с командой на выезд
сегодня, 16:55
Хартли на вопрос о сходстве с Путиным: «Для меня как тренера важно не только выигрывать, но и заботиться о хоккеистах. Если можно помочь советом, всегда это делаю»
сегодня, 16:39
Козлов о том, серьезная ли травма у Кузнецова: «Посмотрим, завтра будет обследование»
сегодня, 16:27
Фанаты «Салавата» вывесили баннер с цитатой Гагарина на игре с «Локомотивом»: «Главная сила в человеке – это сила духа!»
сегодня, 15:58Фото
Рябыкин о 0-3: «У «Салавата Юлаева» нет шансов отыграться в серии с «Локомотивом»
21 минуту назад
Черных о будущем Аликина: «Мы в диалоге с «Автомобилистом». Евгений будет определяться на следующей неделе. Не исключаю, что он останется в клубе»
сегодня, 16:19
Светлов об Овечкине: «Его мастерства и опыта хватит для того, чтобы поиграть и в КХЛ. Народ с удовольствием придет на его матчи»
сегодня, 16:07
Варлов о 2:3 от «Локомотива»: «Есть разочарование, матч можно было спокойно забирать. Если бы не гол в меньшинстве, у нас были хорошие шансы, играли достойно»
сегодня, 15:33
Защитник «Монреаля» Добсон выбыл минимум на 2 недели из-за травмы. У него 12+35 в 80 матчах сезона
сегодня, 14:25
Илья Протас – 1-й за 42 года игрок «Вашингтона» с 3 очками за матч в возрасте до 20 лет. Белорус повторил достижение Скотта Стивенса
сегодня, 12:43
Рэймонд о невыходе «Детройта» в плей-офф: «Отстой. Много лет подряд мы оказываемся в шаге, но не можем его сделать. Должны посмотреть на себя в зеркало и стать лучше»
сегодня, 12:29
Величкин о молодежи «Металлурга»: «Пускай Канцеров станет звездочкой мирового уровня. Михаил Федоров подрос, растут вратари и защитники. Школа работает»
сегодня, 11:44
Защитник «Трактора» Дронов об уходе Гру: «Написал в чат, что вынужден уехать, и все – через день его уже не было»
сегодня, 11:29
Брэди Ткачак травмировался в игре с «Айлендерс». Пулок ударил капитана «Оттавы» клюшкой в область шеи, выходя на смену
сегодня, 10:41
