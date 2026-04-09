Вячеслав Буцаев: «Непонятно, что будет представлять из себя «Автомобилист» Кудашова. Он всегда был сильным тренером, умеющим ставить игру»

Буцаев: непонятно, что из себя будет представлять «Автомобилист» Кудашова.

Экс-форвард сборной России Вячеслав Буцаев высказался о назначении Алексея Кудашова на пост главного тренера «Автомобилиста ».

Екатеринбургский клуб подписал с 54-летним специалистом контракт на два года.

«Автомобилист» необязательно будет играть, как «Динамо » при Кудашове. Пока непонятно, какую трансферную политику будет проводить клуб. И вообще непонятно, что из себя будет представлять «Автомобилист» Кудашова. Сложно спрогнозировать его результаты на новом месте работы.

Мы знаем его как системного специалиста, который ставит дисциплинированный хоккей. Он всегда был сильным тренером, который умеет ставить командам игру», – сказал Буцаев.