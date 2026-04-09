  • «Металлург» – фаворит, но «Торпедо» все по силам, если будут навязывать свой хоккей. В плей-офф всегда что-то может пойти не так, тогда будет сенсация». Артюхин о противостоянии в Кубке Гагарина
Евгений Артюхин: «Металлург» – фаворит, но «Торпедо» все по силам.

Бывший форвард сборной России и клубов FONBET КХЛ Евгений Артюхин считает, что «Торпедо» может пройти «Металлург» в Кубке Гагарина.

– Есть ощущение, что пара «Металлург» – «Торпедо» самая предсказуемая во втором раунде. Видите ли вы хоть какие-то реальные шансы у нижегородского клуба на проход в следующий раунд?

– Конечно, «Металлург» в роли фаворита, он лучше и гораздо легче прошел регулярный чемпионат. Уверен, что «Торпедо» даст бой, но с учетом класса игроков, и хоккея, который они показывают, «Металлург» сильнее. Но в плей-офф всегда что-то может пойти не так, тогда будет сенсация. «Торпедо» – молодцы, хорошо себя проявили в этом сезоне с новым тренером, вышли во второй раунд, выполнили большую задачу. Им все по силам, если будут навязывать свой хоккей, все может получиться.

– Разин с Исаковым в этом сезоне уже чуть не подрались. Может их конфликт заново полыхнуть в плей-офф?

– Я так понимаю, что там уже все вопросы уладили. Это были эмоции. Не думаю, что та история может как-то повлиять на серию, все-таки играть будут не тренеры, а хоккеисты, и ошибаться тоже будут игроки. Но противостояние, конечно, будет интересным, – сказал Артюхин.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
