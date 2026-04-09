Форвард «Ак Барса» Сафонов о серии с «Динамо» Минск: «Будет приятно переиграть Квартальнова и отправить его в отпуск, хоть я ему и благодарен»

Илья Сафонов: будет приятно отправить Квартальнова в отпуск.

Нападающий «Ак Барса » Илья Сафонов поделился ожиданиями от противостояния с минским «Динамо » в Кубке Гагарина.

Первая игра серии второго раунда плей-офф FONBET КХЛ пройдет сегодня в Минске.

– Смотрели Минск по сезону? Не смогли выделить что-то особенное?

– В регулярке я посмотрел их две-три игры, не больше, и то, наверное, только наши с ними игры пересматривал. А вот серию с Москвой (с «Динамо» – Спортс’‘) посмотрел внимательно, многое для себя почерпнул.

– Вас удивляет тот факт, что Квартальнову удалось в Минске сработаться с легионерами? Раньше у него были весьма напряженные отношения с ними, а сейчас и в нападении яркие лидеры, и оборона практически вся из североамериканцев.

– Смотрите, белорусов же мы не считаем за легионеров. Что касается защиты, здесь ничего странного, на мой взгляд, он всегда хотел бригаду защитников-иностранцев. И там у него это получилось наконец-то.

– Сложно будет проходить такую североамериканскую защиту?

– Хорошие, обученные защитники. Но и мы тоже хороши в своем деле. Если захотим и будем правильно играть, любого обыграем. Главное – смотреть на себя и свою игру.

– Есть особые эмоции в связи с тем, что будете играть против команды Квартальнова?

– Разумеется, ностальгия присутствует. И хоть во многом благодарен ему за дорогу в хоккей, совместную работу, развитие, но сейчас будет очень приятно его обыграть, переиграть. И отправить в отпуск. Без обид, Дмитрий Вячеславович, – сказал Сафонов.