Форвард «Ак Барса» Сафонов о серии с «Динамо» Минск: «Будет приятно переиграть Квартальнова и отправить его в отпуск, хоть я ему и благодарен»
Нападающий «Ак Барса» Илья Сафонов поделился ожиданиями от противостояния с минским «Динамо» в Кубке Гагарина.
Первая игра серии второго раунда плей-офф FONBET КХЛ пройдет сегодня в Минске.
– Смотрели Минск по сезону? Не смогли выделить что-то особенное?
– В регулярке я посмотрел их две-три игры, не больше, и то, наверное, только наши с ними игры пересматривал. А вот серию с Москвой (с «Динамо» – Спортс’‘) посмотрел внимательно, многое для себя почерпнул.
– Вас удивляет тот факт, что Квартальнову удалось в Минске сработаться с легионерами? Раньше у него были весьма напряженные отношения с ними, а сейчас и в нападении яркие лидеры, и оборона практически вся из североамериканцев.
– Смотрите, белорусов же мы не считаем за легионеров. Что касается защиты, здесь ничего странного, на мой взгляд, он всегда хотел бригаду защитников-иностранцев. И там у него это получилось наконец-то.
– Сложно будет проходить такую североамериканскую защиту?
– Хорошие, обученные защитники. Но и мы тоже хороши в своем деле. Если захотим и будем правильно играть, любого обыграем. Главное – смотреть на себя и свою игру.
– Есть особые эмоции в связи с тем, что будете играть против команды Квартальнова?
– Разумеется, ностальгия присутствует. И хоть во многом благодарен ему за дорогу в хоккей, совместную работу, развитие, но сейчас будет очень приятно его обыграть, переиграть. И отправить в отпуск. Без обид, Дмитрий Вячеславович, – сказал Сафонов.
На бумаге фаворитами видятся минчане, а не казанцы.
4-2 в пользу подопечных Квартальнова.