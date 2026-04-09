Вячеслав Фетисов: «Если бы МОК хотел видеть Россию на Олимпиаде, мы бы участвовали и в 2024-м, и в 2026-м. Не вижу предпосылок для допуска»

Фетисов: если бы МОК хотел видеть Россию на Олимпиаде, мы бы давно там участвовали.

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов заявил, что не видит предпосылок для допуска российских спортсменов на Олимпийские игры 2028 года.

Ранее появилась информация, что представители НОК Латвии на встрече с главой МОК дали понять, что будут добиваться недопуска россиян на летнюю Олимпиаду 2028 года в Лос-Анджелесе.

«Если бы МОК хотел видеть наших спортсменов на Олимпийских играх, то мы бы давно в них участвовали – и в 2024 году, и в 2026-м. Может быть, это какая-то запланированная история. И я не думаю, что это только позиция Латвии, в МОК ведь входят все страны. Если бы это было общее голосование вместе с нашими партнерами, то мог бы быть другой результат. А это происходит в организации, которая, по сути, ни в чем не поменялась и все ее члены находятся в одной и той же обойме.

По моему мнению, нам обольщаться не приходится. Я понимаю, что наши коллеги обращаются к конгрессменам США, чтобы они как-то повлияли на изменение ситуации. Но решение ведь принимает не страна, которая проводит Олимпийские игры, а Международный олимпийский комитет. И ничто не мешало раньше членам МОК принять решение о нашем участии в Олимпиадах и с флагом, и с гимном. Я готов ошибаться, но пока я не вижу предпосылок для участия в Олимпийских играх 2028 года», – сказал Фетисов.