  • Роман Ротенберг: «Эррол Маск впечатлен, что в России такие замечательные спорткомплексы. Еще встретимся, поговорим о развитии хоккея»
Роман Ротенберг: «Эррол Маск впечатлен, что в России такие замечательные спорткомплексы. Еще встретимся, поговорим о развитии хоккея»

Член совета директоров московского «Динамо», первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг заявил, что Эррол Маск был впечатлен спортивной инфраструктурой России.

Эррол Маск, отец бизнесмена Илона Маска, посетил Россию и выступил в роли главного тренера в гала-матче в честь Дня космонавтики.

«Нам удалось пообщаться, обсудили, что хоккей надо развивать.

Эррол был на играх в семьдесят втором году, ходил на игры в Северной Америке, посетил матч в Татарстане. Он впечатлен, что такие замечательные спортивные комплексы в России, инфраструктура по времени.

Еще встретимся, поговорим в целом о развитии хоккея и, возможно, о перспективах сотрудничества с ЮАР», – сказал Ротенберг.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РИА Новости»
Немного для справки что это за персонаж. И это из статьи РБК «Илон Маск разорвал отношения с отцом Эрролом из-за того, что его неоднократно обвиняли в сексуальном насилии над детьми, согласно расследованию The New York Times. Издание изучило полицейские отчеты, судебные документы и личную переписку семьи.

По данным расследования, пять детей и пасынков 79-летнего Эррола Маска обвиняли его в надругательствах, совершенных в Южной Африке и Калифорнии. Первый инцидент датируется 1993 годом, когда четырехлетняя падчерица сообщила родственникам о неподобающих действиях отчима.»
Ответ Artur Artur
Вы это к чему? За здоровье самого РоРо волнуетесь или за негативное влияние на 45летнего малыша дедушкой?😂😂 Так Ромке не привыкать, у него уже есть опыт общения с одним дедушкой в ФХР)))
По-хорошему мы не должны этого знать, так как белые списки и никакой телеги нет и быть не должно.
Это не только отец бизнесмена
Надо было ещё указать, что он женился на удочеренной им же девушке, и что она ему родила
А то вот отец бизнесмена, только деньги и деньги
Он ещё и человечище, жениться на удочеренной, ещё и заделать ребеночка
Щедрейшей души человек, правильно Ротан его лелеет
Молодец Ромик...
Видимо роману близка данная история, чем то цепляет его.
Кстати!)
а про старлинки что говорит ?????????????
Ромка на дачу один выпросил, разбанят аккаунт ему
это была главная цель визита...))))))
По улицам Москвы приглашенного педофила водили.
Счастье то какое.
о ком именно речь?
Белый американский господин восхитился российскими спорткомплексами. Ура, товарищи.
Белый африканский господин.

Они же из ЮАР.
расист ?
Ротенберг говорит так, будто он лично эти комплексы построил.
Ну конечно, все сам, он их 800 штук построил, а ещё 800 матчей посмотрел да и вообще - 800 раз что либо на свете сделал))))))
Кто тоже подумал, что барбарисыч имя Илона на одному ему ведомом языке произнёс?
Было подозрение
Удивился, что этот популист (ака впопулиз) и имя упомянул, а не только фамилию.
Каким боком этот Маск к хоккею, чтобы с ним говорить о развитии? Вообще каким боком он к чему-нибудь? Фамилия одинаковая?))) Такая дичь. А у финна в голове такая по...нь
В этом посте вся ничтожность и провинциальность российского сознания. Похвала даже одного из самых мерзких, но иностранцев, для нас повод для праздника.
