Роман Ротенберг: «Эррол Маск впечатлен, что в России такие замечательные спорткомплексы. Еще встретимся, поговорим о развитии хоккея»
Член совета директоров московского «Динамо», первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг заявил, что Эррол Маск был впечатлен спортивной инфраструктурой России.
Эррол Маск, отец бизнесмена Илона Маска, посетил Россию и выступил в роли главного тренера в гала-матче в честь Дня космонавтики.
«Нам удалось пообщаться, обсудили, что хоккей надо развивать.
Эррол был на играх в семьдесят втором году, ходил на игры в Северной Америке, посетил матч в Татарстане. Он впечатлен, что такие замечательные спортивные комплексы в России, инфраструктура по времени.
Еще встретимся, поговорим в целом о развитии хоккея и, возможно, о перспективах сотрудничества с ЮАР», – сказал Ротенберг.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РИА Новости»
58 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
По данным расследования, пять детей и пасынков 79-летнего Эррола Маска обвиняли его в надругательствах, совершенных в Южной Африке и Калифорнии. Первый инцидент датируется 1993 годом, когда четырехлетняя падчерица сообщила родственникам о неподобающих действиях отчима.»
Надо было ещё указать, что он женился на удочеренной им же девушке, и что она ему родила
А то вот отец бизнесмена, только деньги и деньги
Он ещё и человечище, жениться на удочеренной, ещё и заделать ребеночка
Щедрейшей души человек, правильно Ротан его лелеет
Молодец Ромик...
Счастье то какое.
Они же из ЮАР.