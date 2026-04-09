Роман Ротенберг: Эррол Маск впечатлен спортивными комплексами в России.

Член совета директоров московского «Динамо », первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг заявил, что Эррол Маск был впечатлен спортивной инфраструктурой России.

Эррол Маск, отец бизнесмена Илона Маска, посетил Россию и выступил в роли главного тренера в гала-матче в честь Дня космонавтики.

«Нам удалось пообщаться, обсудили, что хоккей надо развивать.

Эррол был на играх в семьдесят втором году, ходил на игры в Северной Америке, посетил матч в Татарстане. Он впечатлен, что такие замечательные спортивные комплексы в России, инфраструктура по времени.

Еще встретимся, поговорим в целом о развитии хоккея и, возможно, о перспективах сотрудничества с ЮАР», – сказал Ротенберг.