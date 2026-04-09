  • Андронов о серии ЦСКА и «Авангарда»: «В этой паре играет один из участников финала Кубка Гагарина. Обе команды получили хорошие шишки в первом раунде – буду болеть за армейцев в любом случае»
2

Андронов о серии ЦСКА и «Авангарда»: «В этой паре играет один из участников финала Кубка Гагарина. Обе команды получили хорошие шишки в первом раунде – буду болеть за армейцев в любом случае»

Андронов о серии ЦСКА и «Авангарда»: в этой паре – один из участников финала.

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Андронов поделился ожиданиями от противостояния ЦСКА и «Авангарда» во втором раунде плей-офф FONBET КХЛ.

В среду омская команда обыграла московскую в первом матче серии со счетом 3:0.

«Я считаю, что в этой паре играет один из участников финала Кубка Гагарина. Я вижу, как «Авангард» весь сезон шел, как они строят свою игру. То есть, это простой хоккей, но очень высокий темп, все 60 минут. Я вижу, как ЦСКА строился по этому сезону. Да, у них были большие проблемы в начале, но там были определенные предпосылки к этому – поменялся тренерский штаб, много игроков пришло-ушло. Но к плей-офф они пришли именно в той модели, которую они видели. Сделали точечные усиления в дедлайн, которые, в принципе, очень им подошли. Они раздали роли многим ребятам, ребята их приняли.

Обе команды получили хорошие шишки в первом раунде, ЦСКА играл в овертаймах, сравнивал в концовках, Нижнекамск «Авангарду» тоже задал хорошую трепку. Мои предпочтения понятны – я буду болеть за ЦСКА в любом случае. И для меня вопрос, сможет ли ЦСКА выдержать этот постоянный темп, который «Авангард» пропагандирует. Очень «навалистый», такой североамериканский стиль», – сказал Андронов.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт КХЛ
