Илья Протас о дебюте в НХЛ в звене с братом и Овечкиным: «Когда объявляли стартовый состав, я даже задрожал. Очень особенный момент, буду рассказывать об этом своим детям»

Илья Протас о дебюте в НХЛ: буду рассказывать об этом своим детям.

Нападающий «Вашингтона» Илья Протас поделился эмоциями после дебюта в НХЛ.

19-летний форвард сыграл против «Торонто » (4:0) в звене со своим старшим братом Алексеем Протасом и Александром Овечкиным .

– Насколько круто для вас с братом начать матч в звене с Ови?

– Это невероятно. Когда объявляли стартовый состав, и я услышал свое имя, брата и Большого Парня, я занервничал и даже слегка задрожал. Это было нечто особенное. После этой смены ни на секунду не мог поверить своим глазам.

– Когда ты в детстве мечтал получить шанс в НХЛ, мог ли ты представить, что [дебютируешь] в один день с братом?

– Знаете, я думал: «Наверное, нас с братом должен задрафтовать один клуб». Я должен попасть в состав вместе с ним. Я не мог себе это представить, но, когда вы попадаете в один клуб, то начинаешь думать об этом. Я думал об этом, играя в АХЛ, потому что оставался лишь один шаг [до НХЛ ]. Очень рад, что мечта сбылась.

– Дебют в одной команде с Овечкиным. Мог ли ты это представить, когда был младше?

– Это запомнится на всю жизнь, и я буду рассказывать об этом своим детям. Для меня это очень, очень особенный момент, – сказал Протас в интервью пресс-службе «Вашингтона ».