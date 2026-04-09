  Артюхин об «Авангарде» в плей-офф: «Пока нельзя сказать, что это чемпионская команда – «Нефтехимик» дал понять, что они не так уж идеальны. В противостоянии с ЦСКА силы равны»
Артюхин об «Авангарде» в плей-офф: «Пока нельзя сказать, что это чемпионская команда – «Нефтехимик» дал понять, что они не так уж идеальны. В противостоянии с ЦСКА силы равны»

Бывший форвард сборной России и клубов FONBET КХЛ Евгений Артюхин поделился ожиданиями от серии «Авангарда» и ЦСКА.

В среду «Авангард» обыграл ЦСКА со счетом 3:0 в первом матче серии второго раунда Кубка Гагарина.

– И «Авангард», и ЦСКА в этом сезоне впечатляют своими действиями в обороне. От их пары, наверняка, ждете вязкого плей-оффовского хоккея во втором раунде?

– Мне самому интересно, кто тут победит. Сейчас даже сказать по этому поводу особо нечего. Понятно, что все будут решать нюансы и дисциплина. Так что пока даже не знаю, что ожидать. Конечно, если судить по таблице, то «Авангард» – фаворит. Но я считаю, что в этом противостоянии равные силы, бюджет у команд одинаковый, у обоих клубов есть хорошие игроки, два сильных тренера. Так что серия будет очень интересной.

– Серия «Авангарда» с «Нефтехимиком» удивила в первую очередь тем, что в большей части игр была очень равная борьба, несмотря на то, что перед началом плей-офф омская команда называлась безоговорочным фаворитом. Как думаете, почему так произошло?

– Тут нужно отдать должное «Нефтехимику», они дали бой, из-за этого Омск столкнулся со сложностями. Тут дело не в том, что «Авангард» – слабая команда, или у них что-то не так пошло. Просто «Нефтехимик» дал бой, хорошо выглядел. Дал всем понять, что не такая уж и идеальная команда из Омска, у нее тоже есть слабые стороны, ее может моментами затрясти. Так, что мы все увидели, что пока нельзя сказать, что «Авангард» – мощная, чемпионская команда. Там есть свои минусы, на которые можно надавить.

– Кроме того в этой серии было много трэш-тока, в том числе и со стороны игроков «Авангарда». Как считаете, это идет на пользу команде?

– Мы видим, что по крайней мере на результате серии с «Нефтехимиком» это не сказалось. Главное, чтобы это команде и ребятам не мешало. А вообще это только подогревает интерес болельщиков в том числе и продаже билетов способствует. Главное, просто рамки не переходить хоккеистам.

– ЦСКА начал играть в хоккей нормального уровня только ближе к концу регулярного чемпионата. При этом мы по прошлым сезонам помним, что Никитин никогда не претендует на Кубок в первый сезон после прихода в новую для себя команду. Этот ЦСКА может стать исключением?

– Сложно сказать, все может произойти, но главное, что прогресс есть. Да, в начале сезона ЦСКА вообще не показывал той игры, которую ждали от команды. Но под конец сезона ЦСКА нашел свою игру, видимо хоккеисты привыкли к требованиям тренера. Не все игроки команды были готовы играть в рамках, которые ставил тренерский штаб, было сложно адаптироваться и перестроиться под новые требования. Теперь видимо, адаптация прошла. Сможет ли команда в первом сезоне претендовать на Кубок? Никто ни от чего не застрахован. Все может случиться, – сказал Артюхин.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
Хватит этих мантр про Нефтехимик,игроки прекрасно понимали,что пойдут дальше. Сейчас шутки кончились, сыграли собрано. Цска просто не существовало в этом матче. Да и вообще не понимаю искусственно созданный шум вокруг этой серии,якобы равные соперники. Ава на голову сильнее, а цска в этом сезоне абсолютно средняя команда. Никитин сделает сильную команду, но это будет позже.
Ответ Nomer22
Хватит этих мантр про Авангард, каждый Омский обязан написать что Они играли в пол силы, а забитая за 8 секунд матча шайба была спланированная, именно так и хотели, ага. От 30 марта матч был в одну калитку (почему там силы, то не экономили?), все остальное ну на пол-конька, Нижнекамск заслуженно закинул эту серию, недостаток мастеров и на точке полный провал, но чушь про Авангард что прекрасно понимал что пройдет дальше-бред.
У тебя глаза открыты или закрыты? Где я написал, что Ава играла в пол силы или что Нефтехимик незаслуженно навязал борьбу? Выводы в твоей голове, это только выводы в твоей голове, беез обид)) Я написал совершенно другое. Акцент на цска больше был, а Нефти респект, более того, я расстроен что они попали на Аву, потому что отношусь с симпатией к Гришину и к игре Нефти в этом сезоне. Так что мимо твой спич.
уважаемый эксперт невооруженным глазом видно - это другой Авангард!!!
Какой другой то? Все тоже самое.. 🤣 серия закончится 2-4 в лучшем случае в пользу цска :)
Интересно узнать у Евгения, что вчера показал ЦСКА, чтобы говорить как о претенденте на Кубок. Кроме отрезка во втором периоде, в котором был убойный момент и вспомнить нечего. Беззубо и серо. Если завтра ничего Никитин не поменяет, то Авангарду можно выиграть 1 игру в Москве и серия закончится по своих зрителях.
Так то это 1ая игра серии.. все может измениться по щелчку пальца, уважаемый знаток;)
Ждём щелчка пальца😂.
Ну всё вылизывают унылого, фу какие мерские люди
Лично мне Нефтехимик больше понравился чем ЦСКА , мнение после вчерашней игре что я в живую наблюдал
