  «Металлург» в стиле «Властелина колец» анонсировал серию с «Торпедо»: «Повернув на запад, воины Братства отправились в дальние земли Двуречья»
«Металлург» в стиле «Властелина колец» анонсировал серию с «Торпедо»: «Повернув на запад, воины Братства отправились в дальние земли Двуречья»

«Повернув на запад, воины Братства отправились в дальние земли Двуречья. Путь их лежал через заколдованный лес – даже днем тут царил полумрак. Ветви сплелись в непроглядные своды, а дорогу преградил бурелом и туман.

Но с первым лучом солнца с Востока к ним явился светлый маг, и дружина двинулась дальше», – говорится в ролике, опубликованном в соцсетях команды.

Первый матч с «Торпедо» в серии второго раунда плей-офф FONBET КХЛ пройдет сегодня, 9 апреля, и начнется в 17:00 по московскому времени.

«Металлург» в стиле «Игры престолов» рассказал о победе над «Сибирью»: «Братство Магнитной горы одолело в схватке Снежных ходоков»

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал «Металлурга»
Какой Игры престолов, лол, это Властелин Колец.
Лучше конечно : Приключения Разина и его хоббиты ;))
Лучше конечно : Приключения Разина и его хоббиты ;))
🎯
Из этой новости понятно, что Анна Сунцова - не знает мир ВК и ИП!
Это ВК а не ИП... А Двуречье это Волга и Ока на котрых расположен НиНо
Прикольно.креативно.молодцы
Если следовать истории,то магнитку шлёпнут в этом междуречье
А что, Разин вполне себе на орка смахивает))
Чуть ранее в заголовке висело упоминание Игры престолов, хорошо еще, что не приплели квиддич и Хогвартс)))
Главное чтобы не как ходоки,дошли до Винтерфела и все.

Вылетели в первом раунде получается 😂
Вы уж определитесь в каком стиле будете переобуваться
