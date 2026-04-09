«Металлург» в стиле «Властелина колец» анонсировал серию с «Торпедо»: «Повернув на запад, воины Братства отправились в дальние земли Двуречья»
«Повернув на запад, воины Братства отправились в дальние земли Двуречья. Путь их лежал через заколдованный лес – даже днем тут царил полумрак. Ветви сплелись в непроглядные своды, а дорогу преградил бурелом и туман.
Но с первым лучом солнца с Востока к ним явился светлый маг, и дружина двинулась дальше», – говорится в ролике, опубликованном в соцсетях команды.
Первый матч с «Торпедо» в серии второго раунда плей-офф FONBET КХЛ пройдет сегодня, 9 апреля, и начнется в 17:00 по московскому времени.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал «Металлурга»
Чуть ранее в заголовке висело упоминание Игры престолов, хорошо еще, что не приплели квиддич и Хогвартс)))
Вылетели в первом раунде получается 😂