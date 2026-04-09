Леонтьев о вылете «Трактора» из Кубка Гагарина: «Для меня это загадка – большие традиции, хорошая школа, подбор игроков. Что-то внутри коллектива, видимо»
Бывший главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев назвал загадкой неудачное выступление «Трактора» в Кубке Гагарина.
«Трактор» проиграл серию первого раунда плей-офф FONBET КХЛ «Ак Барсу» со счетом 1-4.
– В чем, на ваш взгляд, причины неудачного выступления «Трактора»?
– Для меня это загадка. «Трактор» – именитая команда, которая имеет большие традиции и хорошую школу, и в этом сезоне подбор игроков был неплохой. Видимо, что-то внутри коллектива, раз так их лихорадило. Смена тренера могла тоже наложиться.
– Проблемы с вратарями сказались? Как тренер вы можете подтвердить, что голкипер – это полкоманды?
– Можно сделать скидку на то, что у «Трактора» не было сильного первого номера. Действительно вратарь – полкоманды, но вторая половина должна компенсировать то, что нет опытного стража в воротах. Играет ведь команда. Поэтому нельзя сильно делать акцент на вратаре. Николаев – достаточно опытный голкипер, и дело было не в нем, – сказал Леонтьев.