Бывший главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев назвал загадкой неудачное выступление «Трактора » в Кубке Гагарина.

«Трактор » проиграл серию первого раунда плей-офф FONBET КХЛ «Ак Барсу» со счетом 1-4.

– В чем, на ваш взгляд, причины неудачного выступления «Трактора»?

– Для меня это загадка. «Трактор» – именитая команда, которая имеет большие традиции и хорошую школу, и в этом сезоне подбор игроков был неплохой. Видимо, что-то внутри коллектива, раз так их лихорадило. Смена тренера могла тоже наложиться.

– Проблемы с вратарями сказались? Как тренер вы можете подтвердить, что голкипер – это полкоманды?

– Можно сделать скидку на то, что у «Трактора» не было сильного первого номера. Действительно вратарь – полкоманды, но вторая половина должна компенсировать то, что нет опытного стража в воротах. Играет ведь команда. Поэтому нельзя сильно делать акцент на вратаре. Николаев – достаточно опытный голкипер, и дело было не в нем, – сказал Леонтьев.