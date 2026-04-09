Быков о серии ЦСКА с «Авангардом»: «Для Никитина это противостояние будет принципиальным. Хотелось бы увидеть семь матчей»

Быков: серия ЦСКА «Авангардом» будет принципиальной для Никитина.

Вячеслав Быков считает, что серия с «Авангардом » во втором раунде Кубка Гагарина будет принципиальной для главного тренера ЦСКА Игоря Никитина.

В первом матче серии ЦСКА уступил со счетом 0:3.

«Никитин знает оба клуба. Безусловно, это противостояние будет для него принципиальным. Плюс накладывается задача побеждать в каждом матче, выходить в плей-офф, чтобы стать чемпионом.

В ситуации с Никитиным это будет вдвойне интересно. Хотелось бы увидеть семь матчей в этой серии, хотя тренерским штабам обеих команд хочется выиграть в четырех играх», – сказал бывший тренер сборной России.