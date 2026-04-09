Быков о серии ЦСКА с «Авангардом»: «Для Никитина это противостояние будет принципиальным. Хотелось бы увидеть семь матчей»
Вячеслав Быков считает, что серия с «Авангардом» во втором раунде Кубка Гагарина будет принципиальной для главного тренера ЦСКА Игоря Никитина.
В первом матче серии ЦСКА уступил со счетом 0:3.
«Никитин знает оба клуба. Безусловно, это противостояние будет для него принципиальным. Плюс накладывается задача побеждать в каждом матче, выходить в плей-офф, чтобы стать чемпионом.
В ситуации с Никитиным это будет вдвойне интересно. Хотелось бы увидеть семь матчей в этой серии, хотя тренерским штабам обеих команд хочется выиграть в четырех играх», – сказал бывший тренер сборной России.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Metaratings
6 комментариев
Никитин не сможет нас сломить, одной обороной плейофф не выиграть, нужно забить больше чем Авангард, а сейчас это сложно. Хотя у нас потери в защите серьёзные, но остальные будут за себя и за того парня. Верим в команду.
Авангард однозначно выглядит поинтересней армейцев и желательно не затягивать серию. Удачи.
там нет никакого противостояния...одно не стояние...
Будет конечно удивительно если Авангард выиграет серию 4-0
Он первую игру видел вообще? Какие семь матчей?
Быков деградирует в Швейцарии
