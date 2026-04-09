«Адмирал» продлил контракт с Ефремовым до 2028 года
«Адмирал» продлил контракт с Ефремовым.
«Адмирал» объявил о продлении контракта с Никитой Ефремовым.
Новое соглашение с 24-летним защитником рассчитано до конца сезона-2027/28 и носит односторонний характер.
Ефремов перешел в «Адмирал» в январе в рамках обмена со «Спартаком». В составе клуба защитник провел 19 матчей, в которых отметился тремя шайбами и одной результативной передачей при показателе полезности «плюс 3».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Адмирала»
