«Адмирал» продлил контракт с Ефремовым до 2028 года

«Адмирал» продлил контракт с Ефремовым.

«Адмирал » объявил о продлении контракта с Никитой Ефремовым.

Новое соглашение с 24-летним защитником рассчитано до конца сезона-2027/28 и носит односторонний характер.

Ефремов перешел в «Адмирал» в январе в рамках обмена со «Спартаком». В составе клуба защитник провел 19 матчей, в которых отметился тремя шайбами и одной результативной передачей при показателе полезности «плюс 3».