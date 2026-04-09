  • Улльмарк о психологических проблемах: «Люди стали нападать на меня: «Он должен играть, мы платим ему за это». Я разбит и все еще не оправился»
24

Вратарь «Оттавы» Линус Улльмарк признался, что по-прежнему не избавился от психологических проблем.

В конце декабря 32-летний швед взял отпуск по личным причинам, он не играл до 1 февраля. Улльмарк рассказал, что покинул расположение команды из-за проблем с психологическим здоровьем – у него были приступы паники и тревоги.

«Я разбит и по-прежнему не оправился полностью.

Если мы говорим, что Тома Шабо травмирован, никто не будет в этом сомневаться. Но просто потому, что я играл и вдруг оказался недоступен, люди начали атаковать меня: «О, он должен играть, он должен быть доступен. За это мы ему платим». Я изо всех сил борюсь каждый божий день. И перед матчем с «Тампой» у меня был не самый лучший период».

О номинации на «Билл Мастертон Трофи»

«В каком-то смысле это и хорошо, и плохо. Это означает, что вы прошли через многое, и что вы сталкиваетесь с трудностями, с которыми люди, возможно, не хотят, чтобы вы сталкивались», – сказал Улльмарк.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sportskeeda
24 комментария
Ульмарк 91-й кипер сезона по Xg (-16,6)
Мерилайнен 93-й (-17,3)
Как с такими киперами Оттава вообще на плэйофф претендует, причём почти уже там...
Ответ klimkamnev
Первая половина сезона была провальной по цифрам, после камбэка он стал показывать цифры лучше и команда выдала спурт со дна в зону уайлд-кард.
Обладатель "Везины" 2023 и Дженингза того же года, я думаю это всё-=таки стоило в новость добавить....
Блин, Ульмарк при прочих равных отличный кипер. Может быть, не окажись он тогда в «Бостоне», Везины ему не видать, но все же.

Что касается этого давления после контракта - безусловно. Это безумно тяжело. Если вратарь ошибается, его будут винить. Если не ошибается, но ошибается защита - скажут, мог бы выручить. А подвиги слишком быстро забываются.

До сих пор считаю, что оплот вратаря - стабильная семья и сильная психологическая устойчивость. Пример Боба это лишь подтверждает - все таки он прошел большой путь и до сих пор в лиге, с двумя Везинами и двумя КС. В разных командах!

P.S. И еще одно. Все таки игроки должны сами понимать или держать таких агентов, которые бы подсказывали. Большой контракт - завышенные ожидания: руководства, партнеров, болельщиков. Все это давит. Не считаешь себя психологически устойчивым - подпишись на миллион-полтора меньше. Будь умнее. Потом заработаешь больше, не сломав себе карьеру и жизнь
Ответ Spit@ma
Или будь Риком ДиПьетро, Илюхой Брызгаловым или Шнайдером. Подписался,выкупили и еще раз подписался. Мани мани мани
С такой психикой как он достиг такого уровня....
Ответ ABarca
Боролся с собой
Ответ Клементино
))))))))))
а ведь это ещё недавно обладатель Везины....
Ответ Доля Кузьмин
я тоже в шоке!
Рекомендуем
Главные новости
Сучков о 2:3 от «Локомотива»: «Как только чуть-чуть цепляемся, соперники играют просто, тяжело даже «сесть» на них, они просто выбрасывают шайбу. Этот антихоккей…Тяжело нам с этим»
9 минут назад
НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Питтсбургом», «Коламбус» примет «Бостон», «Монреаль» в гостях у «Айлендерс», «Юта» встретится с «Калгари»
24 минуты назад
Окулов забил в 5-м матче плей-офф подряд. У форварда «Авангарда» 8+5 в 8 играх Кубка Гагарина-2026
27 минут назадВидео
«Авангард» обыграл ЦСКА (3:2) в овертайме и ведет 3-0 в серии Кубка Гагарина. Окулов забил победный гол
45 минут назадВидео
Кубок Гагарина. «Авангард» победил ЦСКА и ведет 3-0 в серии, «Салават» уступил «Локомотиву» и проигрывает 0-3
52 минуты назад
Экс-судья Зайцев о травме Кузнецова: «Впечатление, что он как балерина – в СКА было похожее, когда с ним пожестче играли. Как он в НХЛ жив остался, проиграв там больше 10 лет?»
57 минут назад
У Беднара переломы лицевых костей и абразия роговицы после попадания шайбы в голову. Тренер «Колорадо» не поедет с командой на выезд
сегодня, 16:55
Хартли на вопрос о сходстве с Путиным: «Для меня как тренера важно не только выигрывать, но и заботиться о хоккеистах. Если можно помочь советом, всегда это делаю»
сегодня, 16:39
Козлов о том, серьезная ли травма у Кузнецова: «Посмотрим, завтра будет обследование»
сегодня, 16:27
Фанаты «Салавата» вывесили баннер с цитатой Гагарина на игре с «Локомотивом»: «Главная сила в человеке – это сила духа!»
сегодня, 15:58Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Рябыкин о 0-3: «У «Салавата Юлаева» нет шансов отыграться в серии с «Локомотивом»
19 минут назад
Черных о будущем Аликина: «Мы в диалоге с «Автомобилистом». Евгений будет определяться на следующей неделе. Не исключаю, что он останется в клубе»
сегодня, 16:19
Светлов об Овечкине: «Его мастерства и опыта хватит для того, чтобы поиграть и в КХЛ. Народ с удовольствием придет на его матчи»
сегодня, 16:07
Варлов о 2:3 от «Локомотива»: «Есть разочарование, матч можно было спокойно забирать. Если бы не гол в меньшинстве, у нас были хорошие шансы, играли достойно»
сегодня, 15:33
Защитник «Монреаля» Добсон выбыл минимум на 2 недели из-за травмы. У него 12+35 в 80 матчах сезона
сегодня, 14:25
Илья Протас – 1-й за 42 года игрок «Вашингтона» с 3 очками за матч в возрасте до 20 лет. Белорус повторил достижение Скотта Стивенса
сегодня, 12:43
Рэймонд о невыходе «Детройта» в плей-офф: «Отстой. Много лет подряд мы оказываемся в шаге, но не можем его сделать. Должны посмотреть на себя в зеркало и стать лучше»
сегодня, 12:29
Величкин о молодежи «Металлурга»: «Пускай Канцеров станет звездочкой мирового уровня. Михаил Федоров подрос, растут вратари и защитники. Школа работает»
сегодня, 11:44
Защитник «Трактора» Дронов об уходе Гру: «Написал в чат, что вынужден уехать, и все – через день его уже не было»
сегодня, 11:29
Брэди Ткачак травмировался в игре с «Айлендерс». Пулок ударил капитана «Оттавы» клюшкой в область шеи, выходя на смену
сегодня, 10:41
Рекомендуем