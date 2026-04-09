Улльмарк о психологических проблемах: «Люди стали нападать на меня: «Он должен играть, мы платим ему за это». Я разбит и все еще не оправился»

Линус Улльмарк о психологических проблемах: я все еще не оправился.

Вратарь «Оттавы» Линус Улльмарк признался, что по-прежнему не избавился от психологических проблем.

В конце декабря 32-летний швед взял отпуск по личным причинам, он не играл до 1 февраля. Улльмарк рассказал , что покинул расположение команды из-за проблем с психологическим здоровьем – у него были приступы паники и тревоги.

«Я разбит и по-прежнему не оправился полностью.

Если мы говорим, что Тома Шабо травмирован, никто не будет в этом сомневаться. Но просто потому, что я играл и вдруг оказался недоступен, люди начали атаковать меня: «О, он должен играть, он должен быть доступен. За это мы ему платим». Я изо всех сил борюсь каждый божий день. И перед матчем с «Тампой» у меня был не самый лучший период».

О номинации на «Билл Мастертон Трофи»

«В каком-то смысле это и хорошо, и плохо. Это означает, что вы прошли через многое, и что вы сталкиваетесь с трудностями, с которыми люди, возможно, не хотят, чтобы вы сталкивались», – сказал Улльмарк.