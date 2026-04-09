Улльмарк о психологических проблемах: «Люди стали нападать на меня: «Он должен играть, мы платим ему за это». Я разбит и все еще не оправился»
Вратарь «Оттавы» Линус Улльмарк признался, что по-прежнему не избавился от психологических проблем.
В конце декабря 32-летний швед взял отпуск по личным причинам, он не играл до 1 февраля. Улльмарк рассказал, что покинул расположение команды из-за проблем с психологическим здоровьем – у него были приступы паники и тревоги.
«Я разбит и по-прежнему не оправился полностью.
Если мы говорим, что Тома Шабо травмирован, никто не будет в этом сомневаться. Но просто потому, что я играл и вдруг оказался недоступен, люди начали атаковать меня: «О, он должен играть, он должен быть доступен. За это мы ему платим». Я изо всех сил борюсь каждый божий день. И перед матчем с «Тампой» у меня был не самый лучший период».
О номинации на «Билл Мастертон Трофи»
«В каком-то смысле это и хорошо, и плохо. Это означает, что вы прошли через многое, и что вы сталкиваетесь с трудностями, с которыми люди, возможно, не хотят, чтобы вы сталкивались», – сказал Улльмарк.
Мерилайнен 93-й (-17,3)
Как с такими киперами Оттава вообще на плэйофф претендует, причём почти уже там...
Что касается этого давления после контракта - безусловно. Это безумно тяжело. Если вратарь ошибается, его будут винить. Если не ошибается, но ошибается защита - скажут, мог бы выручить. А подвиги слишком быстро забываются.
До сих пор считаю, что оплот вратаря - стабильная семья и сильная психологическая устойчивость. Пример Боба это лишь подтверждает - все таки он прошел большой путь и до сих пор в лиге, с двумя Везинами и двумя КС. В разных командах!
P.S. И еще одно. Все таки игроки должны сами понимать или держать таких агентов, которые бы подсказывали. Большой контракт - завышенные ожидания: руководства, партнеров, болельщиков. Все это давит. Не считаешь себя психологически устойчивым - подпишись на миллион-полтора меньше. Будь умнее. Потом заработаешь больше, не сломав себе карьеру и жизнь