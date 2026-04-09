Макдэвид о Селебрини: «У Макклина особый талант, он сразу понял многое из того, на что в НХЛ уходят годы. Не могу сказать достаточно о том, насколько он хорош»

Макдэвид о Селебрини: у неего особый талант.

Нападающий «Эдмонтона » Коннор Макдэвид похвалил 19-летнего форварда «Сан-Хосе» Макклина Селебрини .

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон» обыграл «Сан-Хосе » со счетом 5:2.

«Играть против лучших в лиге всегда непросто, а он один из лучших. Он один из лучших в нашей лиге. У него особый талант. Я определенно предпочитаю, чтобы он играл слева от меня, а не против. Но это забавно.

Он отлично делает много такого, на изучение чего в этой лиге уходят годы – похоже, он сразу все понял. Поэтому я продолжаю повторять, что не могу сказать достаточно о том, насколько он хорош», – сказал Макдэвид.