Макдэвид о Селебрини: «У Макклина особый талант, он сразу понял многое из того, на что в НХЛ уходят годы. Не могу сказать достаточно о том, насколько он хорош»
Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид похвалил 19-летнего форварда «Сан-Хосе» Макклина Селебрини.
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон» обыграл «Сан-Хосе» со счетом 5:2.
«Играть против лучших в лиге всегда непросто, а он один из лучших. Он один из лучших в нашей лиге. У него особый талант. Я определенно предпочитаю, чтобы он играл слева от меня, а не против. Но это забавно.
Он отлично делает много такого, на изучение чего в этой лиге уходят годы – похоже, он сразу все понял. Поэтому я продолжаю повторять, что не могу сказать достаточно о том, насколько он хорош», – сказал Макдэвид.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sportskeeda
Есть Бедард, тоже классный игрок, но Селебрини - это суперзвезда.Маклин в 19 лет, 108 очков и лидер Сан-Хосе, Матвей Мичкофф в шоке).
