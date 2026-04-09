Губернатор Хабаровского края – «Амуру»: «Задача выйти в плей-офф не выполнена. Будет результат – будем наращивать меры поддержки. Пора начинать оправдывать надежды»

Губернатор Хабаровского края: «Амур» не выполнил задачу на сезон.

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин подвел итоги встречи с игроками и руководством «Амура» и заявил, что клуб не выполнил задачу на сезон в КХЛ .

«Пора начинать оправдывать надежды болельщиков!



На встрече с хоккейным клубом «Амур » по итогам прошедшего сезона говорили именно об этом. Команда поднялась в турнирной таблице с 22-го места на 17-е. Но задачу клубу я ставил другую: выйти в плей-офф. И она не выполнена.



Из положительного могу отметить: команда хорошо работает с подрастающим поколением. «Амур» проводит отличные мастер-классы для детей в городах и отдаленных поселках края. У «Амура» замечательные болельщики – в арене постоянные аншлаги, люди поддерживают свою команду. Но клуб нас разочаровывает.



Меры поддержки «Амура» мы снижать не будем. Но моя позиция такая: будет результат – будем меры поддержки наращивать. Это – главное условие. Все жители Хабаровского края ждут от команды результат в следующем сезоне», – написал Демешин в своем телеграм-канале.