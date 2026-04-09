Овечкин поздравил Акинфеева с 40-летием: «Здоровья, любви, счастья, благополучия. Всего самого лучшего, обнимаю, дорогой»

Овечкин поздравил Акинфеева с 40-летием.

Капитан «Вашингтона » Александр Овечкин поздравил вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева с днем рождения.

В среду, 8 апреля, Акинфееву исполнилось 40 лет.

«Игорь, привет. Хочу поздравить тебя с днем рождения. Хочу пожелать успехов тебе, твоей семье. Здоровья, любви, счастья, благополучия. Всего самого лучшего, обнимаю, дорогой. С днем рождения!» – сказал Овечкин в видеообращении.